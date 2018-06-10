«Шестерка» и туз: о чем спорили на «саммите раздора» лидеры свободного мира

Дональд Трамп пугает страны «семерки», что позовет за общий стол Россию, если его будут плохо слушать. Остальные готовы «семерку» превратить в «шестерку» и обойтись без Америки.
ШОС договаривается о большей открытости и сотрудничестве в тот самый момент, когда в Канаде — скандал на заседании G7. Сначала все собравшиеся пеняют Трампу, что он толкает их в объятия России своими заградительными пошлинами. Потом Трамп объявляет, что вернет за стол Россию, если его будут плохо слушать. Потом европейцы объявляют, что Россию возвращать не надо, и Путин с трибуны ШОС объявляет: не надо нас никуда звать — теперь я вас приглашаю всех в Москву, если вам так хочется дружить, а у нас сейчас — другие акценты.
И ведь правда: в тот момент, когда мы строим новый рынок, вовсе не хочется отвлекаться на старые дрязги, когда Трамп уже вспоминает грехи всех президентов до себя, обвиняет их в том, что из-за их мягкотелости теперь все относятся к Америке, как к глупому банку, который всем можно грабить. Когда пресс-секретарь Госдепа Науэрт объясняет европейцам — у нас долгая история сотрудничества с Германией, например, высадка в Нормандии. Точно — огневое было сотрудничество. Если о таком формате речь, тогда Трамп действует правильно. Но от этих повторений по кругу — русские во всем виноваты — уже все устали.
Главу британского МИД Бориса Джонсона перед встречей «семерки» записали на диктофон прямо во время обеда с однопартийцами, то есть кто-то из своих. Джонсон объявляет: я все больше восхищаюсь Трампом, ему бы Brexit удался лучше, чем Терезе Мэй. Корреспондент НТВ Антон Пономарёв пытался разобраться: если уверяют, что Трампа избрали русские, и Brexit продавили русские, то на кого работает Джонсон? Или, может быть, русские совсем ни при чем?
Привычны забавные носки премьера Трюдо, озабоченность канцлера Меркель, чрезмерно крепкое рукопожатие Трампа и Макрона (француз на этот раз «пережал» американца), беззубые акции канадских антиглобалистов, но, по большому счету, «большая семерка» уже не та.
Дональд Трамп, президент США: «Обама может говорить все, что он хочет, но это он позволил России взять Крым. Я могу смотреть на это совсем иначе, но вы спросите лучше Обаму! Почему он это сделал? Как бы то ни было, это было давно».
Корреспондент: «Вы бы позволили России вернуться в G8 вместе с Крымом в ее составе?»
Дональд Трамп: «Я бы предпочел видеть Россию в „большой восьмерке“ в сравнении с „семеркой“. „Восьмерка“ — это более значимый состав, чем „семерка“. Конечно».
Такие слова бы да канцлеру в уши. Но Ангела Меркель еще накануне саммита заявила, что ни о какой России не может быть и речи. Сам Трамп на этой встрече лидеров свободного мира был если и не лишним, то каким-то не своим: гостем, но совсем не душой компании, которая даже грозила переименовать «семерку» в «шестерку плюс Дональд Трамп».
Встреча Макрона с Трампом — уже без объятий и поглаживаний, как бывало, но вроде бы по-прежнему на равных: на диване различия в росте и весомости лидеров не так заметны. По факту непростые переговоры начались еще до саммита. И Макрону, и Трюдо от Трампа досталось за непропорциональное применение торговых барьеров в ответ на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий. Хватит грабить нас и называть себя партнерами и союзниками — Трамп не изменил себе и на самой встрече.
Дональд Трамп, президент США: «Ситуация должна измениться. Сто процентов. Тарифы должны быть снижены, потому что мы не хотим оставлять все, как есть. Мы такие, как свинья-копилка, в которую каждый залезает и опустошает. Этому приходит конец».
Обменяться любезностями, которые могут позволить себе лишь старые приятели, лидерам «большой семерки» пришлось еще до протокольных улыбок и рукопожатий в курортном Шарлевуа. Цену этим нынешним дипломатическим па определила немецкий канцлер: разговаривать, конечно, надо даже с Трампом, но времена, когда Европа могла полностью положиться и верить другим, прошли. Подробнее — в репортаже НТВ.
И ведь правда: в тот момент, когда мы строим новый рынок, вовсе не хочется отвлекаться на старые дрязги, когда Трамп уже вспоминает грехи всех президентов до себя, обвиняет их в том, что из-за их мягкотелости теперь все относятся к Америке, как к глупому банку, который всем можно грабить. Когда пресс-секретарь Госдепа Науэрт объясняет европейцам — у нас долгая история сотрудничества с Германией, например, высадка в Нормандии. Точно — огневое было сотрудничество. Если о таком формате речь, тогда Трамп действует правильно. Но от этих повторений по кругу — русские во всем виноваты — уже все устали.
Главу британского МИД Бориса Джонсона перед встречей «семерки» записали на диктофон прямо во время обеда с однопартийцами, то есть кто-то из своих. Джонсон объявляет: я все больше восхищаюсь Трампом, ему бы Brexit удался лучше, чем Терезе Мэй. Корреспондент НТВ Антон Пономарёв пытался разобраться: если уверяют, что Трампа избрали русские, и Brexit продавили русские, то на кого работает Джонсон? Или, может быть, русские совсем ни при чем?
Привычны забавные носки премьера Трюдо, озабоченность канцлера Меркель, чрезмерно крепкое рукопожатие Трампа и Макрона (француз на этот раз «пережал» американца), беззубые акции канадских антиглобалистов, но, по большому счету, «большая семерка» уже не та.
Дональд Трамп, президент США: «Обама может говорить все, что он хочет, но это он позволил России взять Крым. Я могу смотреть на это совсем иначе, но вы спросите лучше Обаму! Почему он это сделал? Как бы то ни было, это было давно».
Корреспондент: «Вы бы позволили России вернуться в G8 вместе с Крымом в ее составе?»
Дональд Трамп: «Я бы предпочел видеть Россию в „большой восьмерке“ в сравнении с „семеркой“. „Восьмерка“ — это более значимый состав, чем „семерка“. Конечно».
Такие слова бы да канцлеру в уши. Но Ангела Меркель еще накануне саммита заявила, что ни о какой России не может быть и речи. Сам Трамп на этой встрече лидеров свободного мира был если и не лишним, то каким-то не своим: гостем, но совсем не душой компании, которая даже грозила переименовать «семерку» в «шестерку плюс Дональд Трамп».
Встреча Макрона с Трампом — уже без объятий и поглаживаний, как бывало, но вроде бы по-прежнему на равных: на диване различия в росте и весомости лидеров не так заметны. По факту непростые переговоры начались еще до саммита. И Макрону, и Трюдо от Трампа досталось за непропорциональное применение торговых барьеров в ответ на введенные Трампом пошлины на сталь и алюминий. Хватит грабить нас и называть себя партнерами и союзниками — Трамп не изменил себе и на самой встрече.
Дональд Трамп, президент США: «Ситуация должна измениться. Сто процентов. Тарифы должны быть снижены, потому что мы не хотим оставлять все, как есть. Мы такие, как свинья-копилка, в которую каждый залезает и опустошает. Этому приходит конец».
Обменяться любезностями, которые могут позволить себе лишь старые приятели, лидерам «большой семерки» пришлось еще до протокольных улыбок и рукопожатий в курортном Шарлевуа. Цену этим нынешним дипломатическим па определила немецкий канцлер: разговаривать, конечно, надо даже с Трампом, но времена, когда Европа могла полностью положиться и верить другим, прошли. Подробнее — в репортаже НТВ.
Комментарии