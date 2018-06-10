Дональд Трамп прибыл в Сингапур на переговоры с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур для исторических переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Самолет с американским президентом на борту приземлился на базе ВВС Сингапура в Пайя-Леба. Отсюда Дональд Трамп отправится в гостиницу Shangri-La.
Несколькими часами ранее в Сингапур прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. В аэропорту Чанги его встречал глава МИД страны Вивиан Балакришнан. Затем автоколонна, в составе которой находился Mercedes Ким Чен Ына, прибыла в гостиницу St. Regis Singapore. Позднее состоялась встреча северокорейского вождя с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлунем.
Историческая встреча лидеров США и КНДР должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Ожидают, что переговоры приведут к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. Трамп заявлял, что никаких документов на этой встрече подписано не будет, но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР. Предполагается, что во время переговоров основное внимание будет уделено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
Несколькими часами ранее в Сингапур прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын. В аэропорту Чанги его встречал глава МИД страны Вивиан Балакришнан. Затем автоколонна, в составе которой находился Mercedes Ким Чен Ына, прибыла в гостиницу St. Regis Singapore. Позднее состоялась встреча северокорейского вождя с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлунем.
Историческая встреча лидеров США и КНДР должна состояться 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Ожидают, что переговоры приведут к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей, которые формально находятся в состоянии войны с начала 1950-х годов. Трамп заявлял, что никаких документов на этой встрече подписано не будет, но допустил вероятность отмены кампании «максимального давления» на КНДР. Предполагается, что во время переговоров основное внимание будет уделено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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