Война всех против всех: афганские талибы начали свою борьбу с ИГИЛ

Талибы пообещали, что победят отряды ИГИЛ (запрещена в РФ), бежавшие в Афганистан из Сирии и Ирака, американцы за это обещают их больше пока не бомбить. Из двух зол: почему средневековый «Талибан» может оказаться более действенным оружием против средневекового халифата, чем все западные коалиции?

На территориях, подконтрольных талибам, из автоматов умеют стрелять даже дети. 16-летних подростков уже берут на боевые операции. Воспитание по «Талибану» (организация запрещена в РФ) — это культ оружия и запреты на музыку, радио, телевидение, а также на образование для девочек. Так в XXI веке живет почти треть населения Афганистана.



Боевики халифата уже в Афганистане. Афганское правительство официально заявило: на время Рамадана прекращаем войну с талибами, бьемся только с иноземными захватчиками. От властей Афганистана боевики получают почти по 300 долларов на каждого за то, что не ведут против армии боевые действия и не совершают теракты в городах. Кабул готов купить повстанцев оптом, но, говорят, «Талибан» уже не тот — в вооруженных группировках раскол. Духовные лидеры талибов специальной фетвой объявили смертников вне закона — и в тот же день террорист взорвал себя в толпе.



Очевидно, что теракт в Кабульском университете в понедельник был нужен для того, чтобы еще сильнее расколоть вооруженное сопротивление властям. Смертник взорвал себя на собрании религиозных лидеров, куда, по некоторым данным, пришли представители повстанцев. Ответственность за взрыв в университете взяли на себя боевики ИГИЛ, но вряд ли в условиях обострившихся междоусобиц в эту версию поверят все группировки талибов. Президент страны Ашраф Гани однажды заявил, что их точно больше 20. С какими именно было заключено перемирие в четверг — неясно. Тем не менее кто-то его принял, но всего на три дня вместо девяти.



«Талибан» отказывается даже от предложения президента Гани участвовать в предстоящих выборах в парламент. Группировки заявляют, что не будут контактировать с властями, которых контролируют власти в США. Диалог, тем не менее, возможен.



«Талибану» важно получить признание американских кровников. Американцам важно это признание не дать, ведь они 17 лет воюют с «Талибаном», и сесть за стол переговоров означает согласиться с провалом армейских операций, а значит, политики нескольких президентов США, начиная с Буша-младшего. Команда Трампа подходит к вопросу сдержанно: к диалогу пока что не готовы, но на переговорах рядом, если надо, постоим.



Режим управляемого хаоса выгоден террористам из ИГИЛ. Боевики свободно перешли границу с Пакистаном и захватили пещерный комплекс Тора-Бора. Им уже присягнули исламисты из Узбекистана, воевавшие на стороне талибов. Псевдохалифат возрождается из пепла, и это происходит в зоне ответственности Вашингтона. Афганские власти на местах проводят профилактические рейды и платят племенам за охрану кишлаков. Это все, что на что способна служба безопасности, когда начинается война всех против всех.



Подробности — в материале корреспондента программы НТВ Анатолия Майорова.