В Германии загорелся завод BMW

СМИ сообщают, что пожар произошел на заводе BMW в немецком городе Ландсхуте.
На фото, которые публикует издание Paussauer Neue Presse, видно, что над предприятием висит облако дыма. По некоторым данным, пожар произошел в одной из мастерских, в которой находилось большое количество деталей из магниевых сплавов.
Пострадали ли сотрудники предприятия, пока неизвестно.
Населению рекомендовали закрыть все окна и двери, чтобы не дышать едким дымом. По причине пожара также могут происходить задержки в движении железнодорожного транспорта, говорится в сообщении.
Пострадали ли сотрудники предприятия, пока неизвестно.
Населению рекомендовали закрыть все окна и двери, чтобы не дышать едким дымом. По причине пожара также могут происходить задержки в движении железнодорожного транспорта, говорится в сообщении.
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