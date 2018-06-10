    В Германии загорелся завод BMW

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    • Фото: https: merkur.de
    В Германии загорелся завод BMW

    В Германии загорелся завод BMW

    В Германии загорелся завод BMW
  • Фото: https: merkur.de

    • СМИ сообщают, что пожар произошел на заводе BMW в немецком городе Ландсхуте.

    На фото, которые публикует издание Paussauer Neue Presse, видно, что над предприятием висит облако дыма. По некоторым данным, пожар произошел в одной из мастерских, в которой находилось большое количество деталей из магниевых сплавов.

    Пострадали ли сотрудники предприятия, пока неизвестно.

    Населению рекомендовали закрыть все окна и двери, чтобы не дышать едким дымом. По причине пожара также могут происходить задержки в движении железнодорожного транспорта, говорится в сообщении.

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