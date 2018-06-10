Украинский цугцванг: зачем Киеву билборды с портретами «врагов народа»

Пётр Порошенко оказался в ситуации, которую в шахматах именуют цугцвангом, когда каждый ход лишь ухудшает ситуацию. Он пообещал, что Симферополь будет украинским, а Рада сообщает, что даже Одессу власть уже контролирует слабо, не говоря о находящихся рядом с Крымом территориях. Порошенко отправил в отставку главу Минфина за плохие реформы. Наступление в Донбассе для него — та самая мобилизация нации перед выборами, если уж на голоса Донбасса на выборах рассчитывать глупо.
Украинская журналистка Соня Кошкина — одна из тех, кто попал в тот самый, как его уже назвали на Украине, расстрельный список из 47 человек, которых якобы заказали агенты Кремля вместе с Аркадием Бабченко. Кошкина говорит, что всех по списку вызвали в СБУ и всем предложили приставить охрану.
Соня Кошкина, журналист: «Я не буду брать охрану, я не верю, что угроза исходит со стороны РФ, она может исходить со стороны украинской, к сожалению. Мне прискорбно говорить, что я даже могу подозревать такое развитие событий. Я очень хочу ошибаться, я очень хочу думать, что это не фарс, но пока я думаю именно так!»
Дело в том, что после «воскрешения» Бабченко в СБУ заявили, что киллер получил заказ на ликвидацию троих журналистов, затем легким движением руки генпрокурора Луценко их стало 30. Но этого, видимо, показалось мало, поэтому расстрельный список расширился до 47 потенциальных жертв.
Алексей Якубин, политический аналитик (Украина): «СБУ и Генпрокуратуре нужно было как-то объяснять, зачем все это было, зачем весь этот театр на весь мир? После этого список начал увеличиваться, мы увидели все новые и новые лица начали появляться. Зачем? Чтобы при коммуникации с западными партнерами Украине говорить: смотрите, мы же это делали ради вот такого списка, им угрожала опасность!»
В СБУ даже сообщили, что перехватили информацию о деньгах, которые обещали киллеру за убийство каждого. Фигурируют суммы в размере аж до 300 тысяч долларов. Неудивительно, что многие, в том числе сами потенциальные жертвы, назвали СБУ фантазерами, а сам список — очередной выдумкой.
Руслан Коцаба, журналист (Украина): «Этот список настолько формировался на быструю руку, настолько срочно, что там несуразица — разные шрифты, на кого-то только дали аккаунт в Facebook, полная белиберда! Власть настолько сделала топорно эту информационную провокацию, что это сработало против власти, так как все смеются, все стебутся. Сколько мемов в Интернете об этом списке! Реально они лоханулись!»
Есть еще одна деталь: в этом списке нет самого Бабченко. Он уже возомнил себя суперзвездой и теперь за общение даже с украинскими коллегами требует гонорар. Об этом на своей странице в соцсети написала главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман.
В своем аккаунте Бабченко написал, что у него теперь новая жизнь, новые проблемы и он не собирается никому делать рейтинги просто так. Корреспондент Валерия Алёхина попробовала связаться с ним и узнать, может, он все же готов дать интервью бесплатно, а история про гонорар — это очередная выдумка. Но вскоре после того, как в Киеве Бабчнко откровенно высмеяли за такое желание наживы, он, видимо, совсем перестал отвечать на звонки и на сообщения в мессенджерах.
Татьяна Монтян, адвокат, правозащитник (Украина): «Бабченко стал всеобщим посмешищем. Вся эта история ужаса ни на кого не нагнала, а нагнала только приступ здорового смеха. В принципе, если такого результата и добивалась наша доблестная СБУ, то флаг им в руки, они своего добились!»
Не до смеха жителям Херсона. Здесь СБУ разместила по городу шесть билбордов с фотографии граждан Украины ни за что не осужденных и не задержанных, но при этом рядом с их портретами есть надпись: они предатели, работают на оккупантов.
Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов: «Здесь видно отчетливо, это я в Москве нахожусь, а это все мои друзья, всех до единого я знаю».
Алексей Журавко — бывший оппозиционный депутат Рады. По его мнению, вообще непонятно, как СБУ их всех без суда и следствия объявила преступниками и врагами народа. На билбордах написали даже адреса, сведения о семье, личные телефоны.
Алексей Журавко: «Если вдруг этот человек появится, будет беспредел. То есть националисты по их команде нападут, побьют либо издеваться будут, либо ты попадешь в тюрьму без суда и следствия. Вам живой пример — это журналист, которого недавно осудили и дали ему еще два месяца сидеть в тюрьме. Моя такая же участь!»
Журавко говорит о главном редакторе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском, которого обвиняют в госизмене и грозятся посадить на 12 лет. Суд отказал защите журналиста изменить меру пресечения, сейчас Вышинский по-прежнему в СИЗО. Есть мнение, что эти последние громкие события — звенья одной цепи, ведь на Украине скоро выборы. Готовятся все — и президент Порошенко, и депутаты Рады.
Соня Кошкина, журналист: «Я не буду брать охрану, я не верю, что угроза исходит со стороны РФ, она может исходить со стороны украинской, к сожалению. Мне прискорбно говорить, что я даже могу подозревать такое развитие событий. Я очень хочу ошибаться, я очень хочу думать, что это не фарс, но пока я думаю именно так!»
Дело в том, что после «воскрешения» Бабченко в СБУ заявили, что киллер получил заказ на ликвидацию троих журналистов, затем легким движением руки генпрокурора Луценко их стало 30. Но этого, видимо, показалось мало, поэтому расстрельный список расширился до 47 потенциальных жертв.
Алексей Якубин, политический аналитик (Украина): «СБУ и Генпрокуратуре нужно было как-то объяснять, зачем все это было, зачем весь этот театр на весь мир? После этого список начал увеличиваться, мы увидели все новые и новые лица начали появляться. Зачем? Чтобы при коммуникации с западными партнерами Украине говорить: смотрите, мы же это делали ради вот такого списка, им угрожала опасность!»
В СБУ даже сообщили, что перехватили информацию о деньгах, которые обещали киллеру за убийство каждого. Фигурируют суммы в размере аж до 300 тысяч долларов. Неудивительно, что многие, в том числе сами потенциальные жертвы, назвали СБУ фантазерами, а сам список — очередной выдумкой.
Руслан Коцаба, журналист (Украина): «Этот список настолько формировался на быструю руку, настолько срочно, что там несуразица — разные шрифты, на кого-то только дали аккаунт в Facebook, полная белиберда! Власть настолько сделала топорно эту информационную провокацию, что это сработало против власти, так как все смеются, все стебутся. Сколько мемов в Интернете об этом списке! Реально они лоханулись!»
Есть еще одна деталь: в этом списке нет самого Бабченко. Он уже возомнил себя суперзвездой и теперь за общение даже с украинскими коллегами требует гонорар. Об этом на своей странице в соцсети написала главный редактор издания «Гордон» Алеся Бацман.
В своем аккаунте Бабченко написал, что у него теперь новая жизнь, новые проблемы и он не собирается никому делать рейтинги просто так. Корреспондент Валерия Алёхина попробовала связаться с ним и узнать, может, он все же готов дать интервью бесплатно, а история про гонорар — это очередная выдумка. Но вскоре после того, как в Киеве Бабчнко откровенно высмеяли за такое желание наживы, он, видимо, совсем перестал отвечать на звонки и на сообщения в мессенджерах.
Татьяна Монтян, адвокат, правозащитник (Украина): «Бабченко стал всеобщим посмешищем. Вся эта история ужаса ни на кого не нагнала, а нагнала только приступ здорового смеха. В принципе, если такого результата и добивалась наша доблестная СБУ, то флаг им в руки, они своего добились!»
Не до смеха жителям Херсона. Здесь СБУ разместила по городу шесть билбордов с фотографии граждан Украины ни за что не осужденных и не задержанных, но при этом рядом с их портретами есть надпись: они предатели, работают на оккупантов.
Алексей Журавко, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов: «Здесь видно отчетливо, это я в Москве нахожусь, а это все мои друзья, всех до единого я знаю».
Алексей Журавко — бывший оппозиционный депутат Рады. По его мнению, вообще непонятно, как СБУ их всех без суда и следствия объявила преступниками и врагами народа. На билбордах написали даже адреса, сведения о семье, личные телефоны.
Алексей Журавко: «Если вдруг этот человек появится, будет беспредел. То есть националисты по их команде нападут, побьют либо издеваться будут, либо ты попадешь в тюрьму без суда и следствия. Вам живой пример — это журналист, которого недавно осудили и дали ему еще два месяца сидеть в тюрьме. Моя такая же участь!»
Журавко говорит о главном редакторе РИА Новости Украина Кирилле Вышинском, которого обвиняют в госизмене и грозятся посадить на 12 лет. Суд отказал защите журналиста изменить меру пресечения, сейчас Вышинский по-прежнему в СИЗО. Есть мнение, что эти последние громкие события — звенья одной цепи, ведь на Украине скоро выборы. Готовятся все — и президент Порошенко, и депутаты Рады.
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