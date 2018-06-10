Все московские трамваи будут работать без турникетов

С 16 июня в трамваях в Москве уберут все турникеты. Входить в трамваи будет можно в любую дверь.
О том, что с 16 июня московские трамваи будут работать без турникетов, сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Он объяснил, что эта мера позволит москвичам экономить время в поездках.
Часть московских трамваев уже работают без турникетов. Собянин отметил, что с тех пор, как турникеты стали убирать из трамваев, количество пассажиров на этом виде транспорта увеличилось на 8%.
Часть московских трамваев уже работают без турникетов. Собянин отметил, что с тех пор, как турникеты стали убирать из трамваев, количество пассажиров на этом виде транспорта увеличилось на 8%.
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