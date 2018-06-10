СМИ: Венгрия объявила тревогу из-за появления украинского самолета

В прессе появилась информация о том, что авиация Венгрии объявила тревогу из-за незаконного пересечения границы украинским воздушным судном.

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Как предают украинские СМИ, венгерские воздушные силы были приведены в боевую готовность после того, как самолет, направлявшийся с территории Украины, без санкции появился в воздушном пространстве Венгрии. Произошло это в районе пункта пропуска «Лужанка — Берегшурань».



Сообщается, что около полуночи венгерские военные заметили небольшой борт, который пересек воздушное пространство страны без согласования с соответствующими службами, после чего была объявлена тревога, в органы безопасности НАТО передали информацию о случившемся, привели воздушные силы Венгрии в готовность и отправили шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen, после чего украинский самолет покинул воздушное пространство Венгрии.



СМИ не исключают, что это очередной борт с контрабандой. По воздуху в ЕС закарпатские дельцы отправляют буквально все: нелегалов,сигареты и другие запрещенные товары. Авторы публикации напомнили, что в январе этого года недалеко от пограничного венгерского города Эгера был задержан летательный аппарат, который доставил в Венгрию нелегалов с Украины.