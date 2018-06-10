Один в поле не воин: Путин призвал страну стать единой командой

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2018» длилась больше четырех часов. Впервые президент общался не один на один со страной, а вызывал по телемостам отвечающих за решение вопросов — министров и губернаторов.
Разница, когда Владимир Путин общается с народом и когда с чиновниками, видна ярко. Есть его команда, четко понимающая цену каждому своему слову и каждому заданному Путиным вопросу, есть чиновники на местах, которых направили туда недавно. Они явно горят, хотят разбираться с наследием по почти федеральной технологии. Есть чиновники на местах, которые там давно и надеются, что Москва далеко, и как-то все обойдется. Как показала прямая линия, не обошлось.
Тех, кто должен был отвечать, предупредили: ждите, вас спросят. Когда включили мониторы, оказалось, что на месте нет первого вице-премьера Силуанова и волгоградского губернатора — наверное, срочно заканчивали что-то очень важное и не терпящее промедления.
Тут важно, как Путин видит в целом ситуацию в России и вокруг — «двигаемся в сторону белой полосы». Да, не без оттенков, да, не без проблем, но вышли на устойчивый рост, решаем проблемы, ждем, когда наши партнеры на мировой арене осознают: нас бессмысленно давить санкциями, мы все это переживем и пойдем дальше.
То есть еще до начала большого разговора понятно: курс, взятый во время предыдущего срока, будет продолжен. Это и о правительстве. Резкой зачистки не было и не будет, курс взят — нет времени на обучение новых министров. Работаем. И Путину явно важно не произвести впечатление жесткого вождя или решающего мгновенно все проблемы лидера — ему явно важнее и увидеть, и продемонстрировать команду. Его ответ на вопрос «Вам не одиноко на политическом Олимпе?» — «Я не один, один в поле не воин».
Первый же вопрос Владимиру Путину начинается со слов: мы проголосовали за вас 18 марта, мы — ваша команда, мы ждем перемен, и таких вопросов больше двух миллионов. Да, все проблемы частные, но это как раз и есть тот самый срез настроений по стране.
Чем отличалась эта прямая линия от всех предыдущих? Она должна была показать внутреннее устройство машины власти, должна была показать эффективность этой машины. Чиновники выходили в эфир и отчитывались перед народом и перед президентом, как они видят проблемы, как они видят пути их решения и почему эти проблемы в принципе возникли.
И, по идее, результатом этой прямой линии уже должно стать удовлетворение того самого запроса на перемены, которых ждет вся страна. И уже чиновники, которых теперь все видели в лицо, должны ответить на вопрос, как эти проблемы будут решены. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Тех, кто должен был отвечать, предупредили: ждите, вас спросят. Когда включили мониторы, оказалось, что на месте нет первого вице-премьера Силуанова и волгоградского губернатора — наверное, срочно заканчивали что-то очень важное и не терпящее промедления.
Тут важно, как Путин видит в целом ситуацию в России и вокруг — «двигаемся в сторону белой полосы». Да, не без оттенков, да, не без проблем, но вышли на устойчивый рост, решаем проблемы, ждем, когда наши партнеры на мировой арене осознают: нас бессмысленно давить санкциями, мы все это переживем и пойдем дальше.
То есть еще до начала большого разговора понятно: курс, взятый во время предыдущего срока, будет продолжен. Это и о правительстве. Резкой зачистки не было и не будет, курс взят — нет времени на обучение новых министров. Работаем. И Путину явно важно не произвести впечатление жесткого вождя или решающего мгновенно все проблемы лидера — ему явно важнее и увидеть, и продемонстрировать команду. Его ответ на вопрос «Вам не одиноко на политическом Олимпе?» — «Я не один, один в поле не воин».
Первый же вопрос Владимиру Путину начинается со слов: мы проголосовали за вас 18 марта, мы — ваша команда, мы ждем перемен, и таких вопросов больше двух миллионов. Да, все проблемы частные, но это как раз и есть тот самый срез настроений по стране.
Чем отличалась эта прямая линия от всех предыдущих? Она должна была показать внутреннее устройство машины власти, должна была показать эффективность этой машины. Чиновники выходили в эфир и отчитывались перед народом и перед президентом, как они видят проблемы, как они видят пути их решения и почему эти проблемы в принципе возникли.
И, по идее, результатом этой прямой линии уже должно стать удовлетворение того самого запроса на перемены, которых ждет вся страна. И уже чиновники, которых теперь все видели в лицо, должны ответить на вопрос, как эти проблемы будут решены. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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