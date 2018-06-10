    В Японии автомобиль врезался в супермаркет: 15 раненых

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    В Японии автомобиль врезался в супермаркет: 15 раненых

    В Японии автомобиль врезался в супермаркет: 15 раненых

    Автомобиль врезался в здание супермаркета в японском городе Сибукава префектуры Гумма, ранения различной степени тяжести получили не менее 15 человек.

    Полиция Сибукавы сообщает, что за рулем автомобиля находился 55-летний мужчина. Причины, по которым он не справился с управлением, не сообщаются.

    Автомобиль протаранил стеклянную витрину и влетел в торговый зал супермаркета. На снимках очевидцев, видно, что вокруг машины разбросаны смятые продуктовые тележки, продукты, сломаны стеллажи с продуктами.


    Тяжелые травмы получили девять человек, еще пятеро — травмы средней степени тяжести. Один человек находится без сознания, сообщает NHK.

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