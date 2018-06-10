В Японии автомобиль врезался в супермаркет: 15 раненых

Автомобиль врезался в здание супермаркета в японском городе Сибукава префектуры Гумма, ранения различной степени тяжести получили не менее 15 человек.
Полиция Сибукавы сообщает, что за рулем автомобиля находился 55-летний мужчина. Причины, по которым он не справился с управлением, не сообщаются.
Автомобиль протаранил стеклянную витрину и влетел в торговый зал супермаркета. На снимках очевидцев, видно, что вокруг машины разбросаны смятые продуктовые тележки, продукты, сломаны стеллажи с продуктами.
Тяжелые травмы получили девять человек, еще пятеро — травмы средней степени тяжести. Один человек находится без сознания, сообщает NHK.
Автомобиль протаранил стеклянную витрину и влетел в торговый зал супермаркета. На снимках очевидцев, видно, что вокруг машины разбросаны смятые продуктовые тележки, продукты, сломаны стеллажи с продуктами.
群馬のとりせん（スーパー）で買い物してたら車が突っ込んで来て大事故に…。隣のレジ並んでたら直撃だった…— いっぺい (@peiowolf591108) 10 июня 2018 г.
警察も救急隊も来たけど怪我人多数。やばい。 pic.twitter.com/wgwtZRGHHC
Тяжелые травмы получили девять человек, еще пятеро — травмы средней степени тяжести. Один человек находится без сознания, сообщает NHK.
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