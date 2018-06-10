Лимонов о Путине: он слишком много разговаривает с обывателем

Писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов высказал свое мнение о прямой линии Путина.
Власть в России должна быть загадочной, считает писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Об этом он заявил в интервью ведущему НТВ Тиграну Кеосаяну в ответ на вопрос, что он думает о прошедшей прямой линии Владимира Путина.
Эдуард Лимонов, писатель: «Я считаю, он (Путин — прим. НТВ.Ru) слишком много разговаривает с обывателем. Не надо столько. Власть должна быть загадочной, сакральной».
Писатель также рассказал о своем видении того, какой должна быть работа в Кремле. Полное интервью с Эдуардом Лимоновым смотрите в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
Эдуард Лимонов, писатель: «Я считаю, он (Путин — прим. НТВ.Ru) слишком много разговаривает с обывателем. Не надо столько. Власть должна быть загадочной, сакральной».
Писатель также рассказал о своем видении того, какой должна быть работа в Кремле. Полное интервью с Эдуардом Лимоновым смотрите в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
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