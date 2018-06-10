    Лимонов о Путине: он слишком много разговаривает с обывателем. Лимонов, НТВ, Путин, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛимонов о Путине: он слишком много разговаривает с обывателем

    Лимонов о Путине: он слишком много разговаривает с обывателем

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    Лимонов о Путине: он слишком много разговаривает с обывателем

    Лимонов о Путине: он слишком много разговаривает с обывателем

    Лимонов о Путине: он слишком много разговаривает с обывателем

      Писатель и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов высказал свое мнение о прямой линии Путина.

      Власть в России должна быть загадочной, считает писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Об этом он заявил в интервью ведущему НТВ Тиграну Кеосаяну в ответ на вопрос, что он думает о прошедшей прямой линии Владимира Путина.

      Эдуард Лимонов, писатель: «Я считаю, он (Путин — прим. НТВ.Ru) слишком много разговаривает с обывателем. Не надо столько. Власть должна быть загадочной, сакральной».

      смотреть«Международная пилорама». 10 июня 2018 года. Гость — Эдуард Лимонов
      «Международная пилорама». 10 июня 2018 года. Гость — Эдуард Лимонов
      Писатель также рассказал о своем видении того, какой должна быть работа в Кремле. Полное интервью с Эдуардом Лимоновым смотрите в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.

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