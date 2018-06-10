Избитый в Грузии парапланерист из России назвал причину нападения

Избитый в Грузии российский спортсмен Фёдор Челышев объяснил, что нападение на него не было связано с политикой.
Российский спортсмен-парапланерист Фёдор Челышев, пострадавший накануне в драке в грузинском Гудаури, стал жертвой попытки передела бизнеса. Об этом РИА Новости сообщил сам спортсмен. Челышев сейчас находится с травмами в одной из больниц Тбилиси, его состояние оценивается как стабильное.
Челышев объяснил, что официально работает в Грузии в туристической индустрии, организует полеты на парапланах. Год назад ему стали поступать угрозы от местных конкурентов. Такие же угрозы получали все иностранцы, которые занимались этим бизнесом в Гудаури.
Фёдор Челышев: «Год назад мне сказали: либо ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь… Это просто попытка передела бизнеса. Не имеет к этому отношения политика абсолютно никак. Просто пацаны из деревни, которые занимаются тем же делом, что и я, — полетами на парапланах, — решили запретить другим пилотам, кто не из этой местности, летать».
Когда Челышев не пошел на поводу у конкурентов, те перекрыли дорогу к площадке в горах, которую арендовал Челышев. Когда он попытался разрешить конфликт, его избили.
Фёдор Челышев: «Сегодня я приехал и хотел спросить, почему перекрыли проезд… На меня напали, отобрали камеру, избили… Это трасса международного значения, курорт, и на нем действует организованная преступность. Надеюсь, правительство Грузии разберется в этой ситуации».
Сегодня же Челышев еще раз подчеркнул, что инцидент никак не связан с политикой, передает «Интерфакс».
Фёдор Челышев: «Мне сказали, что вокруг этой драки начались всякие спекуляции и притягивание политики. Вкратце я хочу сказать, что не имею отношения ни к каким политическим силам. То, что вы видели, — это просто попытка передела бизнеса. Политика не имеет к этому абсолютно никакого отношения».
Челышев объяснил, что официально работает в Грузии в туристической индустрии, организует полеты на парапланах. Год назад ему стали поступать угрозы от местных конкурентов. Такие же угрозы получали все иностранцы, которые занимались этим бизнесом в Гудаури.
Фёдор Челышев: «Год назад мне сказали: либо ты работаешь и платишь нам, или ты здесь не работаешь… Это просто попытка передела бизнеса. Не имеет к этому отношения политика абсолютно никак. Просто пацаны из деревни, которые занимаются тем же делом, что и я, — полетами на парапланах, — решили запретить другим пилотам, кто не из этой местности, летать».
Когда Челышев не пошел на поводу у конкурентов, те перекрыли дорогу к площадке в горах, которую арендовал Челышев. Когда он попытался разрешить конфликт, его избили.
Фёдор Челышев: «Сегодня я приехал и хотел спросить, почему перекрыли проезд… На меня напали, отобрали камеру, избили… Это трасса международного значения, курорт, и на нем действует организованная преступность. Надеюсь, правительство Грузии разберется в этой ситуации».
Сегодня же Челышев еще раз подчеркнул, что инцидент никак не связан с политикой, передает «Интерфакс».
Фёдор Челышев: «Мне сказали, что вокруг этой драки начались всякие спекуляции и притягивание политики. Вкратце я хочу сказать, что не имею отношения ни к каким политическим силам. То, что вы видели, — это просто попытка передела бизнеса. Политика не имеет к этому абсолютно никакого отношения».
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