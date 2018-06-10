    В Сингапуре подсчитали стоимость саммита Ким Чен Ына и Трампа

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    • Фото: Reuters © 2018, Athit Perawongmetha
    В Сингапуре подсчитали стоимость саммита Ким Чен Ына и Трампа

    В Сингапуре подсчитали стоимость саммита Ким Чен Ына и Трампа

    В Сингапуре подсчитали стоимость саммита Ким Чен Ына и Трампа
  • Фото: Reuters © 2018, Athit Perawongmetha

    • Стоимость проведения саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре составит около 20 миллионов долларов.

    Как заявил газете Straits Times премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, правительство страны готово понести такие затраты. Он назвал это вкладом Сингапура в международные усилия.

    Также Сяньлун добавил, что саммит Ким — Трамп пойдет на пользу Сингапуру.

    Ли Сяньлун, премьер-министр Сингапура: «Это дает нам внимание общества. Факт того, что нас выбрали в качестве места проведения встречи — мы не просили об этом, но попросили нас, и мы согласились, — что-то говорит об отношениях Сингапура с (другими сторонами, с США, с КНДР, а также о нашей позиции в международном сообществе».

    Около половины от стоимости саммита составят расходы на обеспечение безопасности. Часть средств, по мнению Сяньлуна.

    Ранее стало известно, что лидер КНДР уже прибыл в Сингапур на представленном ему Китаем самолете компании Air China. Северокорейский председатель и его многочисленная делегация разместилась в отеле St. Regis Singapore. Дональд Трамп накануне досрочно покинул саммит G7 и также намерен был вылететь на встречу. О том, где будет жить американский президент, не сообщается.

    Напомним, историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella 12 июня. Лидер Северной Кореи прибудет 10 июня, Дональд Трамп собирался лететь в Сингапур сразу после саммита в Канаде. Не исключено, что эта историческая встреча приведет к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Ведь формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.

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