В Сингапуре подсчитали стоимость саммита Ким Чен Ына и Трампа

Стоимость проведения саммита северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре составит около 20 миллионов долларов.
Как заявил газете Straits Times премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, правительство страны готово понести такие затраты. Он назвал это вкладом Сингапура в международные усилия.
Также Сяньлун добавил, что саммит Ким — Трамп пойдет на пользу Сингапуру.
Ли Сяньлун, премьер-министр Сингапура: «Это дает нам внимание общества. Факт того, что нас выбрали в качестве места проведения встречи — мы не просили об этом, но попросили нас, и мы согласились, — что-то говорит об отношениях Сингапура с (другими сторонами, с США, с КНДР, а также о нашей позиции в международном сообществе».
Около половины от стоимости саммита составят расходы на обеспечение безопасности. Часть средств, по мнению Сяньлуна.
Ранее стало известно, что лидер КНДР уже прибыл в Сингапур на представленном ему Китаем самолете компании Air China. Северокорейский председатель и его многочисленная делегация разместилась в отеле St. Regis Singapore. Дональд Трамп накануне досрочно покинул саммит G7 и также намерен был вылететь на встречу. О том, где будет жить американский президент, не сообщается.
Напомним, историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella 12 июня. Лидер Северной Кореи прибудет 10 июня, Дональд Трамп собирался лететь в Сингапур сразу после саммита в Канаде. Не исключено, что эта историческая встреча приведет к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Ведь формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
Также Сяньлун добавил, что саммит Ким — Трамп пойдет на пользу Сингапуру.
Ли Сяньлун, премьер-министр Сингапура: «Это дает нам внимание общества. Факт того, что нас выбрали в качестве места проведения встречи — мы не просили об этом, но попросили нас, и мы согласились, — что-то говорит об отношениях Сингапура с (другими сторонами, с США, с КНДР, а также о нашей позиции в международном сообществе».
Около половины от стоимости саммита составят расходы на обеспечение безопасности. Часть средств, по мнению Сяньлуна.
Ранее стало известно, что лидер КНДР уже прибыл в Сингапур на представленном ему Китаем самолете компании Air China. Северокорейский председатель и его многочисленная делегация разместилась в отеле St. Regis Singapore. Дональд Трамп накануне досрочно покинул саммит G7 и также намерен был вылететь на встречу. О том, где будет жить американский президент, не сообщается.
Напомним, историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына должна состояться на сингапурском острове Сентоса в отеле Capella 12 июня. Лидер Северной Кореи прибудет 10 июня, Дональд Трамп собирался лететь в Сингапур сразу после саммита в Канаде. Не исключено, что эта историческая встреча приведет к заключению мирного соглашения между США и Северной Кореей. Ведь формально страны с начала 1950-х находятся в состоянии войны.
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