Из-за ДТП с автобусом в Орловской области сократят празднование Дня России

Власти Орловской области приняли решение сократить количество праздничных мероприятий 12 июня, чтобы почтить память погибших в ДТП с автобусом и поездом.
Праздничные мероприятия в честь Дня России в Орловской области будут сокращены из-за смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Орловском районе. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель регионального департамента внутренней политики Сергей Тюрин.
Сергей Тюрин, глава управления пресс-службы департамента внутренней политики Орловской области: «Уже дано поручение максимально „ужать“ предстоящие концертные мероприятия в связи с трагедией».
Тюрин уточнил, что день траура в регионе объявлять пока не планируется, и добавил, что семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь не только на региональном уровне, но и на уровне района.
ДТП произошло этим утром на железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги. Водитель транспортного средства выехал на запрещающий сигнал светофора, и автобус был сбит поездом. По последним данным, жертвами ДТП стали 4 человека, травмы получили 12 человек, двое из них в реанимации. Автобус, попавший в ДТП, принадлежит районному ДК, он перевозил артистов местного хора. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Сергей Тюрин, глава управления пресс-службы департамента внутренней политики Орловской области: «Уже дано поручение максимально „ужать“ предстоящие концертные мероприятия в связи с трагедией».
Тюрин уточнил, что день траура в регионе объявлять пока не планируется, и добавил, что семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь не только на региональном уровне, но и на уровне района.
ДТП произошло этим утром на железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги. Водитель транспортного средства выехал на запрещающий сигнал светофора, и автобус был сбит поездом. По последним данным, жертвами ДТП стали 4 человека, травмы получили 12 человек, двое из них в реанимации. Автобус, попавший в ДТП, принадлежит районному ДК, он перевозил артистов местного хора. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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