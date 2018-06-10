    Япония выразила России протест из-за прокладки линии связи на Курилы

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    Япония выразила России протест из-за прокладки линии связи на Курилы

    Япония выразила России протест <nobr>из-за</nobr> прокладки линии связи на Курилы

    МИД Японии выразил протест России из-за старта работ по прокладке оптоволоконной линии на Курильские острова.

    Япония протестует против начала работ по прокладке оптоволоконной линии связи с Сахалина на Южные Курилы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ. В заявлении Токио говорится, что реализация «такого масштабного инфраструктурного проекта» не соответствует позиции Японии по вопросу о спорных территориях.

    О начале работ по прокладке линии связи между Сахалином и южной частью Курильских островов Россия предупредила японскую сторону в начале этой недели. Как сообщал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, прокладка кабеля должна быть завершена к началу следующего года.

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