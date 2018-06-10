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    Врачи предупредили Валерия Леонтьева о риске инфаркта

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    Врачи предупредили Валерия Леонтьева о риске инфаркта

    Врачи предупредили Валерия Леонтьева о риске инфаркта

    Врачи предупредили Валерия Леонтьева о риске инфаркта

      Певцу Валерию Леонтьеву пришлось вызывать скорую на гастролях в Туле. Представители артиста рассказали, что случилось с певцом.

      Пресс-секретарь народного артиста рассказывает: Валерию Леонтьеву стало плохо на репетиции перед концертом в Туле.

      Татьяна Федоткина, представитель Валерия Леонтьева: «Он приехал почти за два часа, отработал репетицию и после этого сказал, что не очень хорошо себя чувствует, что как-то такое впечатление, что его немного „ведет“».

      Леонтьев уверял, что отлежится и выйдет на сцену. Но организаторы, увидев, в каком состоянии находится 69-летний певец, вызвали скорую помощь.

      Татьяна Федоткина: «Валерий Яковлевич был против, но они приняли такое решение. Скорая приехала достаточно быстро. Врачи говорили, что если он будет еще больше двигаться, еще больше петь, давление может подняться и до 180. Была такая фраза, значит оно (давление) было ниже этой цифры».

      Пресс-секретарь Леонтьева уверяет: ни о каком сердечном приступе и речи не было. Но врачи рекомендовали певцу отменить концерт, ведь резкое повышение артериального давления может привести к инсульту или инфаркту. А при таких нагрузках, которые испытывает Леонтьев на концертах, возможно все.

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