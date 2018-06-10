Соседи Владимира Кузьмина раскрыли тайну о ребенке певца от третьего брака

В подмосковном поселке, где в двухэтажном доме жил знаменитый музыкант Владимир Кузьмин, пошли сухи о ребенке певца от третьего брака, которого родители тщательно прячут. Соседи артиста уверяют, что ничего не путают и точно знают, о чем говорят.
Соседи исполнителя клянутся, что своими глазами видели ребенка Кузьмина от третьей жены Екатерины. Официально у Владимира Кузьмина пятеро детей. Трое — от поэтессы Людмилы Артемьевой. Старшие Елизавета и Степан трагически погибли, 33-летняя Соня пошла по стопам отца и стала певицей. Есть у артиста и две внебрачные дочери — 32-летняя Марта и 31-летняя Николь. Музыкант со всеми общается, на день рождения, который он отметил на днях, дети пришли на его концерт. На прямой вопрос о том, есть ли еще один ребенок, которого, по словам соседей, ему подарила третья жена, Кузьмин не ответил.
Певец встретил свою третью супругу Екатерину, которая младше него на 27 лет, на черноморском курорте. Девушка подошла за автографом, но от свидания отказалась. Кузьмин долго добивался расположения будущей жены. Он не скрывал, что для него это была любовь с первого взгляда. За 17 лет брака у Кузьмина с женой в самом деле мог родиться ребенок, а тайну из этого могли сделать, чтобы не спугнуть счастье. Говорят, из подмосковного поселка Кузьмин съехал из-за ссоры с соседом. Но, возможно, из-за того, что о ребенке узнали местные жители.
Соня, старшая дочь Кузьмина, отрицает наличие сводных братьев и сестер от третьего брака отца. Сам музыкант объясняет, что соседи действительно могли видеть малыша, так как у него много родни, среди которой есть маленькие дети. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Певец встретил свою третью супругу Екатерину, которая младше него на 27 лет, на черноморском курорте. Девушка подошла за автографом, но от свидания отказалась. Кузьмин долго добивался расположения будущей жены. Он не скрывал, что для него это была любовь с первого взгляда. За 17 лет брака у Кузьмина с женой в самом деле мог родиться ребенок, а тайну из этого могли сделать, чтобы не спугнуть счастье. Говорят, из подмосковного поселка Кузьмин съехал из-за ссоры с соседом. Но, возможно, из-за того, что о ребенке узнали местные жители.
Соня, старшая дочь Кузьмина, отрицает наличие сводных братьев и сестер от третьего брака отца. Сам музыкант объясняет, что соседи действительно могли видеть малыша, так как у него много родни, среди которой есть маленькие дети. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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