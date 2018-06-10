Спецавиация в День России разгонит облака над Москвой

Московские власти задействуют 10 самолетов спецавиации, чтобы обеспечить хорошую погоду в День России.
Спецавиация заступила на дежурство и готова обеспечить москвичам ясную погоду в День России. Об этом в воскресенье сообщил агентству «Москва» заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.
Пётр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «12 и 13 июня 2018 года будут проводиться мероприятия по созданию благоприятных погодных условий. В случае неблагоприятного прогноза погоды 10 самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе. Для этого задействуют самолеты типа Як-42, Ан-12, Ан-26».
Согласно прогнозу синоптиков, начало новой недели в столичном регионе будет теплым, но дождливым. Количество распыляемых реагентов специалисты определят перед самым вылетом самолетов.
Пётр Бирюков: «Процесс воздействия на минимизацию выпадения дождевых осадков метеорологи называют „засеиванием“. Против слоистых форм нижнего облачного слоя с высоты в несколько тысяч метров распыляют сухой лед, а против слоисто-дождевой облачности — жидкий азот. Йодистым серебром обрабатывают наиболее мощные дождевые облака. Попадая в облака, частицы реагента концентрирует влагу вокруг себя, „вытягивая“ из туч воду. В результате, над районом, где распылят сухой лед или йодистое серебро, практически сразу начинается сильный дождь. По пути к Москве тучи уже истратят весь „боезапас“ и рассеются».
Работа спецавиации не влияет на графики столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.
Пётр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «12 и 13 июня 2018 года будут проводиться мероприятия по созданию благоприятных погодных условий. В случае неблагоприятного прогноза погоды 10 самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе. Для этого задействуют самолеты типа Як-42, Ан-12, Ан-26».
Согласно прогнозу синоптиков, начало новой недели в столичном регионе будет теплым, но дождливым. Количество распыляемых реагентов специалисты определят перед самым вылетом самолетов.
Пётр Бирюков: «Процесс воздействия на минимизацию выпадения дождевых осадков метеорологи называют „засеиванием“. Против слоистых форм нижнего облачного слоя с высоты в несколько тысяч метров распыляют сухой лед, а против слоисто-дождевой облачности — жидкий азот. Йодистым серебром обрабатывают наиболее мощные дождевые облака. Попадая в облака, частицы реагента концентрирует влагу вокруг себя, „вытягивая“ из туч воду. В результате, над районом, где распылят сухой лед или йодистое серебро, практически сразу начинается сильный дождь. По пути к Москве тучи уже истратят весь „боезапас“ и рассеются».
Работа спецавиации не влияет на графики столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.
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