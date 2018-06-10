    Спецавиация в День России разгонит облака над Москвой

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Спецавиация в День России разгонит облака над Москвой

    Спецавиация в День России разгонит облака над Москвой

    Спецавиация в День России разгонит облака над Москвой
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Московские власти задействуют 10 самолетов спецавиации, чтобы обеспечить хорошую погоду в День России.

    Спецавиация заступила на дежурство и готова обеспечить москвичам ясную погоду в День России. Об этом в воскресенье сообщил агентству «Москва» заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков.

    Пётр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «12 и 13 июня 2018 года будут проводиться мероприятия по созданию благоприятных погодных условий. В случае неблагоприятного прогноза погоды 10 самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время проведения праздничных мероприятий в городе. Для этого задействуют самолеты типа Як-42, Ан-12, Ан-26».

    Согласно прогнозу синоптиков, начало новой недели в столичном регионе будет теплым, но дождливым. Количество распыляемых реагентов специалисты определят перед самым вылетом самолетов.

    Пётр Бирюков: «Процесс воздействия на минимизацию выпадения дождевых осадков метеорологи называют „засеиванием“. Против слоистых форм нижнего облачного слоя с высоты в несколько тысяч метров распыляют сухой лед, а против слоисто-дождевой облачности — жидкий азот. Йодистым серебром обрабатывают наиболее мощные дождевые облака. Попадая в облака, частицы реагента концентрирует влагу вокруг себя, „вытягивая“ из туч воду. В результате, над районом, где распылят сухой лед или йодистое серебро, практически сразу начинается сильный дождь. По пути к Москве тучи уже истратят весь „боезапас“ и рассеются».

    Работа спецавиации не влияет на графики столичных аэропортов, так как полеты проходят вне установленных для гражданских полетов коридоров.

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