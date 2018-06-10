Число раненных в ДТП с автобусом и поездом под Орлом увеличилось до 12

По предварительным данным, авария на железнодорожном переезде в Орловском районе Орловской области, в результате которой погибли 4 человека и 12 получили травмы, произошла
из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора.
Автобус, попавший в ДТП, принадлежит районному ДК, он перевозил артистов местного хора. Водитель транспортного средства выехал на запрещающий сигнал светофора прямо перед поездом, сообщили ТАСС в управлении Московской железной дороги.
По последним данным, серьезные травмы получили 12 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Пятерых оперируют, среди них была беременная. Женщина потеряла ребенка. Еще двое — в реанимации, остальные — в состоянии средней тяжести, рассказали агентству в департамента здравоохранения региона.
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Среди пострадавших есть беременная, она находится в тяжелом состоянии, ее оперируют. К сожалению, плод она потеряла».
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок, сообщает СКР. Возбуждено уголовное дело, на месте работают криминалисты.
Авария произошла этим утром около 08:14 мск на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги.
По последним данным, серьезные травмы получили 12 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Пятерых оперируют, среди них была беременная. Женщина потеряла ребенка. Еще двое — в реанимации, остальные — в состоянии средней тяжести, рассказали агентству в департамента здравоохранения региона.
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Среди пострадавших есть беременная, она находится в тяжелом состоянии, ее оперируют. К сожалению, плод она потеряла».
В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок, сообщает СКР. Возбуждено уголовное дело, на месте работают криминалисты.
Авария произошла этим утром около 08:14 мск на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги.
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