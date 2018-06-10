Минтруда предложило штрафовать рестораны за отказ обслуживать инвалидов

Минтруда РФ подготовило законопроект, который устанавливает административную ответственность за отказ обслуживать инвалидов, пожилых людей или посетителей с маленькими детьми в кафе и ресторанах.
Поправка в Кодекс об административных правонарушениях предполагает новый состав преступления: отказ потребителю в доступе к товарам или услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности или возрастом. Законопроект подготовлен Минтруда и опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
В документе уточняется, что отказ в обслуживании возможен только в случаях, установленных законодательством. Речь идет о запрете продавать несовершеннолетним алкоголь или пускать маленьких детей на опасные аттракционы, а также об ограничениях для водителей транспортных средств.
Если же кафе или магазин откажет в обслуживании пожилому человеку, ребенку или человеку с инвалидностью, сотрудники и владельцы заведений должны будут заплатить штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
В пояснительной записке указано, что поправка разработана в связи с тем, что в последнее время участились случаи отказа инвалидам, пожилым людям и представителям других социально уязвимых групп в обслуживании в магазинах, ресторанах, в транспорте, на стадионах. Обычно владельцы и сотрудники объектов объясняют отказы формальными причинами или тем, что такие посетители вредят имиджу заведения.
В документе уточняется, что отказ в обслуживании возможен только в случаях, установленных законодательством. Речь идет о запрете продавать несовершеннолетним алкоголь или пускать маленьких детей на опасные аттракционы, а также об ограничениях для водителей транспортных средств.
Если же кафе или магазин откажет в обслуживании пожилому человеку, ребенку или человеку с инвалидностью, сотрудники и владельцы заведений должны будут заплатить штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для юридических лиц.
В пояснительной записке указано, что поправка разработана в связи с тем, что в последнее время участились случаи отказа инвалидам, пожилым людям и представителям других социально уязвимых групп в обслуживании в магазинах, ресторанах, в транспорте, на стадионах. Обычно владельцы и сотрудники объектов объясняют отказы формальными причинами или тем, что такие посетители вредят имиджу заведения.
Комментарии