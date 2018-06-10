Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Президент России Владимир Путин поздравил российского нападающего Александра Овечкина и его клуб «Вашингтон Кэпиталз», который впервые в своей почти полувековой истории завоевал главный трофей североамериканского профессионального хоккея.
Президент рассказал, что не смотрел матч кубка Стэнли, где команда Александра Овечкина одержала победу, так как был занят. Владимир Путин поздравил россиянина с громкой победой.
Владимир Путин, президент РФ: «Я его поздравляю, так же, как и всю команду, за которую он играет. Это большое достижение для любой команды в мировом хоккее».
На вопрос журналистов нет ли у Кремля планов организовать отдельную встречу с российскими игроками «Вашингтона» (помимо Александра Овечкина это центрофорвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов) по аналогии с традиционными визитами обладателей Кубка Стэнли в Белый дом, Путин ответил, что и так регулярно встречается с Овечкиным — «даже когда он Кубок Стэнли не выигрывал».
Владимир Путин: «Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал желание вернуться даже в Россию и здесь играть (Овечкин — воспитанник школы московского „Динамо“), но контрактные его обязательства не позволили ему это сделать. Но на самом деле, может быть и неплохо для его личной карьеры. Потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли».
«Вашингтон» на этой неделе одержал победу в Кубке Стэнли, переиграв с общим счетом 4:1 новичка НХЛ «Лас-Вегас». Александр Овечкин стал самым ценным игроком плей-офф и первым российским капитаном, приведшим клуб НХЛ к победе в Кубке Стэнли. Ранее с победой россиянина поздравил президент Америки Дональд Трамп, он назвал игрока «настоящей суперзвездой».
Владимир Путин, президент РФ: «Я его поздравляю, так же, как и всю команду, за которую он играет. Это большое достижение для любой команды в мировом хоккее».
На вопрос журналистов нет ли у Кремля планов организовать отдельную встречу с российскими игроками «Вашингтона» (помимо Александра Овечкина это центрофорвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов) по аналогии с традиционными визитами обладателей Кубка Стэнли в Белый дом, Путин ответил, что и так регулярно встречается с Овечкиным — «даже когда он Кубок Стэнли не выигрывал».
Владимир Путин: «Мы с Сашей в хороших, добрых личных отношениях. Он выражал желание вернуться даже в Россию и здесь играть (Овечкин — воспитанник школы московского „Динамо“), но контрактные его обязательства не позволили ему это сделать. Но на самом деле, может быть и неплохо для его личной карьеры. Потому что он теперь наконец-то стал обладателем Кубка Стэнли».
«Вашингтон» на этой неделе одержал победу в Кубке Стэнли, переиграв с общим счетом 4:1 новичка НХЛ «Лас-Вегас». Александр Овечкин стал самым ценным игроком плей-офф и первым российским капитаном, приведшим клуб НХЛ к победе в Кубке Стэнли. Ранее с победой россиянина поздравил президент Америки Дональд Трамп, он назвал игрока «настоящей суперзвездой».
Российский хоккеист Александр Овечкин выиграл «Кубок Стэнли»! Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» шел к этому больше 10 лет.Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
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