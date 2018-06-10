    Путин: инициатива разговора лидеров РФ и Украины исходила от Порошенко

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    Путин: инициатива разговора лидеров РФ и Украины исходила от Порошенко

    Путин: инициатива разговора лидеров РФ и Украины исходила от Порошенко

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива разговора с лидером Украины Петром Порошенко исходила от украинской стороны, в этом проявляется стремление к урегулированию в вопросе реализации минских договоренностей.

    Владимир Путин прокомментировал телефонный звонок президента Украины Петра Порошенко, во время которого он потребовал незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Кроме того обсуждалась ситуация в Донбассе.

    Владимир Путин, президент РФ: «Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это обычно надеюсь».

    смотретьПутин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов
    Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных журналистов
    В результате телефонных переговоров, которые состоялись накануне, Путин и Порошенко договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.

    Ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 россиян, получивших сроки на Украине, на своих граждан, которые находятся в российских тюрьмах. А в украинском МИД не исключали возможность обмена Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.

    смотретьПутин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского
    Путин исключил вариант обмена Сенцова на Вышинского
    Это предложение во время прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, в то время как Сенцова осудили за подготовку теракта.

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