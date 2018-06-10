Путин: инициатива разговора лидеров РФ и Украины исходила от Порошенко

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива разговора с лидером Украины Петром Порошенко исходила от украинской стороны, в этом проявляется стремление к урегулированию в вопросе реализации минских договоренностей.
Владимир Путин прокомментировал телефонный звонок президента Украины Петра Порошенко, во время которого он потребовал незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине. Кроме того обсуждалась ситуация в Донбассе.
Владимир Путин, президент РФ: «Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это обычно надеюсь».
В результате телефонных переговоров, которые состоялись накануне, Путин и Порошенко договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.
Ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 россиян, получивших сроки на Украине, на своих граждан, которые находятся в российских тюрьмах. А в украинском МИД не исключали возможность обмена Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.
Это предложение во время прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, в то время как Сенцова осудили за подготовку теракта.
Владимир Путин, президент РФ: «Поскольку инициатива этого разговора исходила от украинской стороны, я думаю, в этом уже проявляется заинтересованность в урегулировании, во всяком случае, я на это обычно надеюсь».
В результате телефонных переговоров, которые состоялись накануне, Путин и Порошенко договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных.
Ранее в Киеве заявляли о готовности обменять 23 россиян, получивших сроки на Украине, на своих граждан, которые находятся в российских тюрьмах. А в украинском МИД не исключали возможность обмена Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку, на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене.
Это предложение во время прямой линии прокомментировал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность, в то время как Сенцова осудили за подготовку теракта.
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