Под Орлом при столкновении автобуса с поездом погибли и пострадали люди

Инспекторы выясняют обстоятельства крупного ДТП, которое произошло в Орловской области. Там на железнодорожном переезде поезд столкнулся с автобусом.
Трагедия случилась в Орловском районе. Как передает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу, состав врезался в частный, а не маршрутный или рейсовый автобус. В результате ЧП погибли 4 человека. По одним данным, ранения получили 8 пассажиров автобуса, по другим, пострадавших 9.
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что с поездом столкнулся автобус, который вез коллектив художественной самодеятельности на празднование дня района.
Поступает информация, что автобус с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. По предварительным данным, водитель спровоцировал столкновение, решив проскочить перед приближающимся поездом.
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что с поездом столкнулся автобус, который вез коллектив художественной самодеятельности на празднование дня района.
Поступает информация, что автобус с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. По предварительным данным, водитель спровоцировал столкновение, решив проскочить перед приближающимся поездом.
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