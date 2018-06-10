    Овечкин искупался в фонтане, празднуя победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли. НХЛ, Овечкин, США, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОвечкин искупался в фонтане, празднуя победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли

    Овечкин искупался в фонтане, празднуя победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли

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    Овечкин искупался в фонтане, празднуя победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли

    Овечкин искупался в фонтане, празднуя победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли

    Овечкин искупался в фонтане, празднуя победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли

      Капитан «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин искупался в фонтане, празднуя победу своего клуба, ставшего чемпионом Национальной хоккейной лиги.

      Американские СМИ пестрят сообщениями о том, как отмечали победу хоккеисты «Вашингтон кэпиталз», впервые в истории завоевавшие Кубок Стэнли. За этот клуб выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

      В столице США в парке Джорджтаун Александр Овечкин отпраздновал победу в турнире вместе с одноклубниками и болельщиками. Российский хоккеист искупался в фонтане, несколько раз отжался. При этом многочисленные фанаты фотографировались и обнимались со своим кумиром и снимали происходящее на видео.




      Накануне «Вашингтон кэпиталз» с великолепной игрой и завоеванием Кубка Стэнли поздравил президент США.

      Президент США в своем Twitter подчеркнул, что российский хоккеист играл потрясающе.

      В ночь на 8 июня в пятом матче финала плей-офф «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 и впервые завоевал Кубок Стэнли. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, пообещал привезти трофей в Россию.

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