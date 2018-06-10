Овечкин искупался в фонтане, празднуя победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин искупался в фонтане, празднуя победу своего клуба, ставшего чемпионом Национальной хоккейной лиги.
Американские СМИ пестрят сообщениями о том, как отмечали победу хоккеисты «Вашингтон кэпиталз», впервые в истории завоевавшие Кубок Стэнли. За этот клуб выступают российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
В столице США в парке Джорджтаун Александр Овечкин отпраздновал победу в турнире вместе с одноклубниками и болельщиками. Российский хоккеист искупался в фонтане, несколько раз отжался. При этом многочисленные фанаты фотографировались и обнимались со своим кумиром и снимали происходящее на видео.
Накануне «Вашингтон кэпиталз» с великолепной игрой и завоеванием Кубка Стэнли поздравил президент США.
Президент США в своем Twitter подчеркнул, что российский хоккеист играл потрясающе.
В ночь на 8 июня в пятом матче финала плей-офф «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 и впервые завоевал Кубок Стэнли. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, пообещал привезти трофей в Россию.
В столице США в парке Джорджтаун Александр Овечкин отпраздновал победу в турнире вместе с одноклубниками и болельщиками. Российский хоккеист искупался в фонтане, несколько раз отжался. При этом многочисленные фанаты фотографировались и обнимались со своим кумиром и снимали происходящее на видео.
important video I have acquired from the waterfront @dcsportsbog pic.twitter.com/RqsIW18Jhj— Perry Mattern (@pmattern7) 9 июня 2018 г.
Накануне «Вашингтон кэпиталз» с великолепной игрой и завоеванием Кубка Стэнли поздравил президент США.
Президент США в своем Twitter подчеркнул, что российский хоккеист играл потрясающе.
В ночь на 8 июня в пятом матче финала плей-офф «Вашингтон» переиграл «Вегас» со счетом 4:3 и впервые завоевал Кубок Стэнли. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, которого признали самым ценным игроком плей-офф, пообещал привезти трофей в Россию.
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