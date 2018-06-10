    В усадьбе Толстого открылся международный театральный фестиваль. Тульская область, выставки и музеи, литература, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ усадьбе Толстого открылся международный театральный фестиваль

    В усадьбе Толстого открылся международный театральный фестиваль

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    В усадьбе Толстого открылся международный театральный фестиваль

    В усадьбе Толстого открылся международный театральный фестиваль

    В усадьбе Толстого открылся международный театральный фестиваль

      В эти дни усадьба «Ясная Поляна» превратилась в театр под открытым небом. В год 190-летия Льва Толстого там открылся международный фестиваль, посвященный «глыбе и матерому человечищу». В течение нескольких дней на четырех сценах лучшие театры страны покажут свои постановки по произведениям классика.

      В программу третьего по счету фестиваля вошли около 15 спектаклей, лекции и перформанс «Прогулка» в стиле променад по дневникам Льва Николаевича.

      Основатель фестиваля «Толстой Weekend» — губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он с удовольствием отмечает, что за два года существования мероприятие успело стать культовым. Билеты разлетелись задолго до начала, причем множество людей приезжает не только из других городов, но и других стран.

      Лето нынче прохладное, но посетители к приему высокого искусства готовы — запаслись дождевиками, пледами, теплыми куртками. Фестиваль открыл спектакль по незавершенному произведению Льва Толстого «Фальшивый купон». Это страшная сказка о добре и зле со счастливым концом. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.

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