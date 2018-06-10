В усадьбе Толстого открылся международный театральный фестиваль

В эти дни усадьба «Ясная Поляна» превратилась в театр под открытым небом. В год
190-летия Льва Толстого там открылся международный фестиваль, посвященный «глыбе и матерому человечищу». В течение нескольких дней на четырех сценах лучшие театры страны покажут свои постановки по произведениям классика.
В программу третьего по счету фестиваля вошли около 15 спектаклей, лекции и перформанс «Прогулка» в стиле променад по дневникам Льва Николаевича.
Основатель фестиваля «Толстой Weekend» — губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он с удовольствием отмечает, что за два года существования мероприятие успело стать культовым. Билеты разлетелись задолго до начала, причем множество людей приезжает не только из других городов, но и других стран.
Лето нынче прохладное, но посетители к приему высокого искусства готовы — запаслись дождевиками, пледами, теплыми куртками. Фестиваль открыл спектакль по незавершенному произведению Льва Толстого «Фальшивый купон». Это страшная сказка о добре и зле со счастливым концом. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.
Основатель фестиваля «Толстой Weekend» — губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он с удовольствием отмечает, что за два года существования мероприятие успело стать культовым. Билеты разлетелись задолго до начала, причем множество людей приезжает не только из других городов, но и других стран.
Лето нынче прохладное, но посетители к приему высокого искусства готовы — запаслись дождевиками, пледами, теплыми куртками. Фестиваль открыл спектакль по незавершенному произведению Льва Толстого «Фальшивый купон». Это страшная сказка о добре и зле со счастливым концом. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.
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