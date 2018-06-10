Многодетной семье из Петербурга нужны деньги на реабилитацию трех дочерей

Семья из Северной столицы просит помочь сразу троим детям. Двойняшки Маша и Лиза родились недоношенными и с множественными пороками развития. Их старшая сестра Аня — тоже инвалид. Уже несколько лет вся жизнь их родителей состоит из бесконечной борьбы за здоровье каждого ребенка. Бесчисленные восстановительные занятия отнимают все время и силы. Если с усталостью и нервами справляться научились, то вот проблему отсутствия денег на реабилитацию детей решить никак не получается.

Таких случаев — один на миллион. Никаких предрасположенностей, прекрасная семья, просто им очень не повезло, говорят в таких случаях врачи. Маша — ребенок с характером, серьезная, самостоятельная. Доктора давали ей 5 дней жизни, но она отказалась следовать прогнозам. Родилась девочка недоношенной, весила 800 граммов, ей почти полностью удалили желудок, какое-то время она питалась через трубку, но победила это и теперь ест ложкой.



Маша почти полностью потеряла зрение, больше ориентируется на слух, не может жить без музыки, но при этом, несмотря ни на что, начала различать цвета. Ее сестра-двойняшка Лиза демонстрирует веселый характер, но при этом сопереживающий. Если плачет Маша, то начинает плакать и Лиза, хотя и у нее своих проблем хватает.



Как передает корреспондент НТВ Илья Федосов, у Лизы та же глубокая недоношенность, множество операций на кишечнике, глазах и сердце, но самое серьезное — проблемы с внутричерепным давлением, из-за которых у нее не растет голова и нарушается развитие. Девочке срочно необходим специальный шунт.



На возню младших с интересом пытается смотреть старшая сестра Аня. Сейчас ей 11 лет, но в месячном возрасте ее настиг вирусный энцефалит. В результате начались обширные поражения центральной нервной системы, у девочки тяжелая инвалидность. С появлением в доме младших сестер она начала прогрессировать в эмоциональном развитии, даже вокализировать, может быть, дойдет дело и до речи.



Аня совсем не в обиде на то, что почти все силы и внимание родителей достаются сестричкам-двойняшкам. Ведь врачи говорят, что самые важное для реабилитации время — это первые несколько лет.



Но силы и возможности родителей не бесконечны. Одно занятие ЛФК стоит около 2 тысяч рублей для одного ребенка. В неделю их нужно 6, а еще требуется массаж, который тоже стоит денег, дефектологи, логопеды и регулярные обследования. Все это выливается в очень крупную сумму. Таких денег в семье просто нет. Родителям приходится делать то, о чем даже подумать больно, — выбирать, которую из дочек семейный бюджет позволяет развивать в этом месяце.



Оба родителя не работают, так как приходится ухаживать одновременно за тремя беспомощными детьми. Папа по очереди возит дочек на занятия на машине по всему городу, а мама сидит с теми, кто в это время находится дома. Тем не менее надежда есть. Прогресс после каждого из занятий. «Силы у нас еще найдутся, а вот денег действительно не хватает», — говорят родители. Чтобы помочь им и девочкам, отправьте СМС на номер 3434 со словом «предание» и суммой пожертвования. Например: Предание 300.