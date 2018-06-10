    Многодетной семье из Петербурга нужны деньги на реабилитацию трех дочерей. Санкт-Петербург, дети и подростки, здоровье, благотворительность, инвалиды, болезни, SOS. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМногодетной семье из Петербурга нужны деньги на реабилитацию трех дочерей

    Многодетной семье из Петербурга нужны деньги на реабилитацию трех дочерей

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    Многодетной семье из Петербурга нужны деньги на реабилитацию трех дочерей

    Многодетной семье из Петербурга нужны деньги на реабилитацию трех дочерей

    Многодетной семье из Петербурга нужны деньги на реабилитацию трех дочерей

      Семья из Северной столицы просит помочь сразу троим детям. Двойняшки Маша и Лиза родились недоношенными и с множественными пороками развития. Их старшая сестра Аня — тоже инвалид. Уже несколько лет вся жизнь их родителей состоит из бесконечной борьбы за здоровье каждого ребенка. Бесчисленные восстановительные занятия отнимают все время и силы. Если с усталостью и нервами справляться научились, то вот проблему отсутствия денег на реабилитацию детей решить никак не получается.

      Таких случаев — один на миллион. Никаких предрасположенностей, прекрасная семья, просто им очень не повезло, говорят в таких случаях врачи. Маша — ребенок с характером, серьезная, самостоятельная. Доктора давали ей 5 дней жизни, но она отказалась следовать прогнозам. Родилась девочка недоношенной, весила 800 граммов, ей почти полностью удалили желудок, какое-то время она питалась через трубку, но победила это и теперь ест ложкой.

      Маша почти полностью потеряла зрение, больше ориентируется на слух, не может жить без музыки, но при этом, несмотря ни на что, начала различать цвета. Ее сестра-двойняшка Лиза демонстрирует веселый характер, но при этом сопереживающий. Если плачет Маша, то начинает плакать и Лиза, хотя и у нее своих проблем хватает.

      Как передает корреспондент НТВ Илья Федосов, у Лизы та же глубокая недоношенность, множество операций на кишечнике, глазах и сердце, но самое серьезное — проблемы с внутричерепным давлением, из-за которых у нее не растет голова и нарушается развитие. Девочке срочно необходим специальный шунт.

      На возню младших с интересом пытается смотреть старшая сестра Аня. Сейчас ей 11 лет, но в месячном возрасте ее настиг вирусный энцефалит. В результате начались обширные поражения центральной нервной системы, у девочки тяжелая инвалидность. С появлением в доме младших сестер она начала прогрессировать в эмоциональном развитии, даже вокализировать, может быть, дойдет дело и до речи.

      Аня совсем не в обиде на то, что почти все силы и внимание родителей достаются сестричкам-двойняшкам. Ведь врачи говорят, что самые важное для реабилитации время — это первые несколько лет.

      Но силы и возможности родителей не бесконечны. Одно занятие ЛФК стоит около 2 тысяч рублей для одного ребенка. В неделю их нужно 6, а еще требуется массаж, который тоже стоит денег, дефектологи, логопеды и регулярные обследования. Все это выливается в очень крупную сумму. Таких денег в семье просто нет. Родителям приходится делать то, о чем даже подумать больно, — выбирать, которую из дочек семейный бюджет позволяет развивать в этом месяце.

      Оба родителя не работают, так как приходится ухаживать одновременно за тремя беспомощными детьми. Папа по очереди возит дочек на занятия на машине по всему городу, а мама сидит с теми, кто в это время находится дома. Тем не менее надежда есть. Прогресс после каждого из занятий. «Силы у нас еще найдутся, а вот денег действительно не хватает», — говорят родители. Чтобы помочь им и девочкам, отправьте СМС на номер 3434 со словом «предание» и суммой пожертвования. Например: Предание 300.

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