    Сборную Португалии встретили хлебом-солью и «Подмосковными вечерами». Москва, Португалия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСборную Португалии встретили хлебом-солью и «Подмосковными вечерами»

    Сборную Португалии встретили хлебом-солью и «Подмосковными вечерами»

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    Сборную Португалии встретили <nobr>хлебом-солью</nobr> и «Подмосковными вечерами»

    Сборную Португалии встретили хлебом-солью и «Подмосковными вечерами»

    Сборную Португалии встретили <nobr>хлебом-солью</nobr> и «Подмосковными вечерами»

      Участники предстоящего чемпионата мира по футболу продолжают прибывать в Россию. В столичном аэропорту Жуковский приземлился самолет со сборной Португалии.

      Из воздушной гавани Криштиану Роналду с товарищами отправились на базу подмосковного «Сатурна» в поселок Кратово. Там чемпионы Европы 2016 года будут жить и готовиться к матчам. Футболистов встретили под мелодию «Подмосковных вечеров» традиционными для России хлебом и солью. Возможность отломить кусок от каравая предоставили самому известному игроку португальцев.

      Помимо сборных Португалии и Исландии, в Россию уже прибыли команды Франции, Аргентины, Саудовской Аравии, Ирана, Панамы, Испании и Туниса.

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