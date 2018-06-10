Сборную Португалии встретили хлебом-солью и «Подмосковными вечерами»

Участники предстоящего чемпионата мира по футболу продолжают прибывать в Россию. В столичном аэропорту Жуковский приземлился самолет со сборной Португалии.
Из воздушной гавани Криштиану Роналду с товарищами отправились на базу подмосковного «Сатурна» в поселок Кратово. Там чемпионы Европы 2016 года будут жить и готовиться к матчам. Футболистов встретили под мелодию «Подмосковных вечеров» традиционными для России хлебом и солью. Возможность отломить кусок от каравая предоставили самому известному игроку португальцев.
Помимо сборных Португалии и Исландии, в Россию уже прибыли команды Франции, Аргентины, Саудовской Аравии, Ирана, Панамы, Испании и Туниса.
Помимо сборных Португалии и Исландии, в Россию уже прибыли команды Франции, Аргентины, Саудовской Аравии, Ирана, Панамы, Испании и Туниса.
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