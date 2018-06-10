Путин: Россия ждет от сирийской оппозиции выполнения обязательств

По словам российского президента слаженные действия Дамаска, Москвы, Анкары и Тегерана позволили доиться значительных успехов в борьбе с терроризмом в Сирии.
Выступая на расширенном заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества, который открылся сегодня в Китае, Владимир Путин заявил, что правительство Сирии выполняет взятые на себя обязательства в рамках урегулирования в этой стране и таких же шагов Россия ждет от оппозиционных сил.
Владимир Путин, президент России: «Дамаск следует договоренностям, достигнутым на Конгрессе сирийского национального диалога в январе в Сочи. Дамаск направил предложение по составу участников конституционного комитета от правительства Сирии для подготовки нового основного закона страны. Таким образом, правительство Сирии полностью выполняет свои обязательства и проявило свое стремление к политическому диалогу, теперь дело за оппозицией» .
По словам Путина в Сирии удалось добиться серьезных успехов в борьбе с терроризмом благодаря слаженным действиям партнеров, цитирует ТАСС.
Владимир Путин: «Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнеров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране. Тем самым был открыт путь к политическому урегулированию».
Президент России напомнил, что власти Сирии контролируют территорию, на которой проживает около 90% населения страны.
Владимир Путин, президент России: «Дамаск следует договоренностям, достигнутым на Конгрессе сирийского национального диалога в январе в Сочи. Дамаск направил предложение по составу участников конституционного комитета от правительства Сирии для подготовки нового основного закона страны. Таким образом, правительство Сирии полностью выполняет свои обязательства и проявило свое стремление к политическому диалогу, теперь дело за оппозицией» .
По словам Путина в Сирии удалось добиться серьезных успехов в борьбе с терроризмом благодаря слаженным действиям партнеров, цитирует ТАСС.
Владимир Путин: «Благодаря слаженным действиям России, сирийского правительства, Ирана, Турции, других партнеров, включая Казахстан, удалось в значительной мере подавить террористическую активность в этой стране. Тем самым был открыт путь к политическому урегулированию».
Президент России напомнил, что власти Сирии контролируют территорию, на которой проживает около 90% населения страны.
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