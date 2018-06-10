В массовом ДТП в Тюменской области пострадали двое детей и беременная женщина

В Минздраве Тюменской области сообщили о состоянии пострадавших при столкновении грузовика с шестью легковушками.
Инна Куликова, директор департамента здравоохранения Тюменской области: «Пострадали двое детей: одному два года, второй постарше. У них легкие травмы: ссадины, ушибы. Однако на всякий случай их госпитализировали».
По словам Куликовой, в массовой аварии с участием грузовика и шести легковых автомобилей в Тюменской области пострадали еще две женщины, одна из которых беременна, цитирует ТАСС.
Инна Куликова: «У нее практически нет травм, но ее все равно положили в больницу для наблюдения. Вторая пострадавшая получила перелом бедра и ожог кисти, ее состояние оценивается как средней тяжести. Она тоже находится в областной больнице №3 в Тобольске».
Напомним, авария произошла в ночь на воскресенье на 184 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Грузовик столкнулся с шестью легковыми автомобилями. Начался пожар, который был потушен прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС. В результате аварии погибли три человека, четверо были госпитализированы. Причины происшествия устанавливают следователи.
По словам Куликовой, в массовой аварии с участием грузовика и шести легковых автомобилей в Тюменской области пострадали еще две женщины, одна из которых беременна, цитирует ТАСС.
Инна Куликова: «У нее практически нет травм, но ее все равно положили в больницу для наблюдения. Вторая пострадавшая получила перелом бедра и ожог кисти, ее состояние оценивается как средней тяжести. Она тоже находится в областной больнице №3 в Тобольске».
Напомним, авария произошла в ночь на воскресенье на 184 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Грузовик столкнулся с шестью легковыми автомобилями. Начался пожар, который был потушен прибывшими на место происшествия сотрудниками МЧС. В результате аварии погибли три человека, четверо были госпитализированы. Причины происшествия устанавливают следователи.
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