Возможны дожди: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

Жителей Москвы и Подмосковья в выходные ждет прохладная погода.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве температура воздуха поднимется от 14 до 16 градусов тепла. Переменная облачность, возможны небольшие дожди.
Ветер северо-западный и северный 5–10 м/с. Атмосферное давление — 747 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье воздух может прогреться до 17 градусов. А в ночь на понедельник похолодает до 9 градусов выше нуля.
Ветер северо-западный и северный 5–10 м/с. Атмосферное давление — 747 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье воздух может прогреться до 17 градусов. А в ночь на понедельник похолодает до 9 градусов выше нуля.
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