    Возможны дожди: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    комментировать

    Возможны дожди: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    Возможны дожди: синоптики рассказали о погоде в Московском регионе

    Жителей Москвы и Подмосковья в выходные ждет прохладная погода.

    Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в воскресенье днем в Москве температура воздуха поднимется от 14 до 16 градусов тепла. Переменная облачность, возможны небольшие дожди.

    Ветер северо-западный и северный 5–10 м/с. Атмосферное давление — 747 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье воздух может прогреться до 17 градусов. А в ночь на понедельник похолодает до 9 градусов выше нуля.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru