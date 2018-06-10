Ожирение и нехватка витаминов: йогурты и овсянка наносят непоправимый вред

Любители здорового образа жизни любят говорить, что все болезни от нервов и неправильного питания, поэтому главное — не переживать и не переедать. Звучит, конечно, весело, только вот деньги на нашей погоне за здоровьем сколачивают совсем несмешные.
Американский бизнесмен Уилл Келлог 100 лет назад разжился миллиардами на кукурузных хлопьях, которые сам и изобрел, внушив соотечественникам, что завтрака полезнее не бывает. Однако вес потребителей быстрых завтраков вовсе не уменьшался, а рос пропорционально прибыли продавца. Оно и понятно, ведь всего в одной тарелке псевдополезного блюда сахара столько же, сколько в куске шоколадного торта. Это за счет него хлопья так приятно хрустят. И кукурузные хлопья — не единственный продукт, который только притворяется полезным.
Например, овсянка. Да кто вообще сомневается в ее пользе для здоровья? Однако такие люди нашлись. В овсянке есть одно малоприятное вещество — фитиновая кислота. Это элемент, который помогает прорастать зерну в земле. И для природы фитиновая кислота необходима, а нашему организму вредна. Исследователи выяснили, что, попадая в наши тела, фитиновая кислота выводит такие необходимые магний, цинк и кальций. Фитиновая кислота является растительным хранилищем фосфора. Она находится в основном в отрубях и оболочке злаков, зерен, семян, бобовых и орехов.
Для многих овсянка с утра — это идеал здорового питания, но это блюдо ведет к дефициту полезных веществ. Без цинка и магния страдает память и общее состояние нервов. А для детей недостаток кальция может быть чревато рахитом.
Якобы натуральные морсы и соки ничем не лучше сладкой газировки. Производители абсолютного большинства таких напитков фрукты и ягоды добавляют только в виде рисунка на упаковку, а содержимое — высокоуглеводный коктейль из сахара, воды и красителей. На больших заводах недостаток природного сахара компенсируют добавлением обычного свекольного. В литре сока из магазина содержится 70 граммов сахара. Если перевести это в чайные ложки, то их будет 14. А природный витамин C, который живет считаные минуты и быстро окисляется после выдавливания сока, заменяют синтетической аскорбинкой, которая не усваивается.
На упаковке можно прочесть: доля сока — 10%. Остальные 90%- обычная вода. И это не удивляет, если знать, что все такие псевдосоки выпускают большие компании, производящие нормальные соки. Это просто способ дорого продать жмых и другие отходы основного производства.
Набору веса способствует и большинство якобы полезных йогуртов. В 100-граммовой баночке содержится 4 чайные ложки сахара. Но чем более сладкий йогурт и чем он более жидкий (такие называют питьевыми), тем в нем меньше пользы. Полезный йогурт должен быть очень густой и очень кислый.
Какой кофе полезнее? Привычно обжаренные зерна или тот, который называется зеленым и занимает в магазинах место на особенном прилавке с очень полезными продуктами?
В отличие от черного, почти на всех пачках с зеленым кофе изображены силуэты с тонкими талиями, а в Интернете все производители описывают одну и ту же легенду: якобы зерна, которые не обжаривали, содержать чудо-вещество, способное сжигать жир. В Бразилии любой скажет, что это примитивный маркетинговый ход. Местные кофейные боссы с удовольствием припоминают, как эта красивая сказка появилась на свет.
Изучайте этикетки, если не хотите тратить деньги впустую. Среди пищевых технологов и маркетологов есть специалисты, которые на нашей стороне и не скрывают, что приставки био- и эко- в России вне закона, ведь никаких экологических регламентов на продукты нет. Этот теневой словарь тоже хорошо бы пополнять, когда выбираете кашу, хлопья или мюсли. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Например, овсянка. Да кто вообще сомневается в ее пользе для здоровья? Однако такие люди нашлись. В овсянке есть одно малоприятное вещество — фитиновая кислота. Это элемент, который помогает прорастать зерну в земле. И для природы фитиновая кислота необходима, а нашему организму вредна. Исследователи выяснили, что, попадая в наши тела, фитиновая кислота выводит такие необходимые магний, цинк и кальций. Фитиновая кислота является растительным хранилищем фосфора. Она находится в основном в отрубях и оболочке злаков, зерен, семян, бобовых и орехов.
Для многих овсянка с утра — это идеал здорового питания, но это блюдо ведет к дефициту полезных веществ. Без цинка и магния страдает память и общее состояние нервов. А для детей недостаток кальция может быть чревато рахитом.
Якобы натуральные морсы и соки ничем не лучше сладкой газировки. Производители абсолютного большинства таких напитков фрукты и ягоды добавляют только в виде рисунка на упаковку, а содержимое — высокоуглеводный коктейль из сахара, воды и красителей. На больших заводах недостаток природного сахара компенсируют добавлением обычного свекольного. В литре сока из магазина содержится 70 граммов сахара. Если перевести это в чайные ложки, то их будет 14. А природный витамин C, который живет считаные минуты и быстро окисляется после выдавливания сока, заменяют синтетической аскорбинкой, которая не усваивается.
На упаковке можно прочесть: доля сока — 10%. Остальные 90%- обычная вода. И это не удивляет, если знать, что все такие псевдосоки выпускают большие компании, производящие нормальные соки. Это просто способ дорого продать жмых и другие отходы основного производства.
Набору веса способствует и большинство якобы полезных йогуртов. В 100-граммовой баночке содержится 4 чайные ложки сахара. Но чем более сладкий йогурт и чем он более жидкий (такие называют питьевыми), тем в нем меньше пользы. Полезный йогурт должен быть очень густой и очень кислый.
Какой кофе полезнее? Привычно обжаренные зерна или тот, который называется зеленым и занимает в магазинах место на особенном прилавке с очень полезными продуктами?
В отличие от черного, почти на всех пачках с зеленым кофе изображены силуэты с тонкими талиями, а в Интернете все производители описывают одну и ту же легенду: якобы зерна, которые не обжаривали, содержать чудо-вещество, способное сжигать жир. В Бразилии любой скажет, что это примитивный маркетинговый ход. Местные кофейные боссы с удовольствием припоминают, как эта красивая сказка появилась на свет.
Изучайте этикетки, если не хотите тратить деньги впустую. Среди пищевых технологов и маркетологов есть специалисты, которые на нашей стороне и не скрывают, что приставки био- и эко- в России вне закона, ведь никаких экологических регламентов на продукты нет. Этот теневой словарь тоже хорошо бы пополнять, когда выбираете кашу, хлопья или мюсли. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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