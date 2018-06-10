Подсластители и вода с добавками: что продают под видом соевых соусов

Рис, пшеница и соя — самые значимые продукты для Китая, причем третий — безоговорочно первый по полезности. За качеством сои в Поднебесной следят под страхом смертной казни.
Белка и кальция в сое почти в два раза больше, чем в мясе и молочных продуктах. На фабрике с ней происходит серия биохимических чудес, которые и делают соевый соус самым полезным соусом из всех известных, если он сделан правильно. А такие в российских магазинах не все. На экспертизу отдали соевые соусы самых известных марок. В них оказалось мало белка, зато нашлись тайно подмешанные добавки и аллергенные подсластители.
Недостаток белка говорит о том, что соя была очень плохая и дешевая испорченная, или же ее самой в соусе почти нет, а есть вода с добавками. А все потому, что готовить соевый соус по оригинальной технологии очень хлопотно. Этой технологией китайцы пользуются больше 3 тысяч лет.
Соусы марок Kikkoman, Heinz, Sen Soy, «Тай-Со», «Доширак», «Просто!», Yamasa отправили на экспертизу. Самым высоким содержание белка оказалось в бутылочке Kikkoman, на втором месте — Yamasa, на третьем — Heinz, это очень близко к классическим восточным стандартам. В соусах Sen Soy, «Доширак» и «Просто!» белка оказалось куда меньше, чем должно быть, а соевом соусе «Тай-Со» белка содержится в восемь раз меньше, чем обещал производитель.
Эксперты поискали различные добавки, которые подмешаны тайком. В образцах Kikkoman, Yamasa и Heinz их не оказалось, а «Тай-Со» нашелся подсластитель сахарин, в бутылочке «Доширак» — аспартам. Это тоже подсластитель, который может вызывать аллергии.
Специалисты могут посоветовать только соусы Kikkoman, Yamasa и Heinz, к остальным производителям есть замечания по содержанию глутаминовой кислоты. Ее слишком много, она, возможно, не вся образовалась в соусах натуральным образом. Соусы «Тай-Со» и «Доширак» лучше вовсе не брать. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Недостаток белка говорит о том, что соя была очень плохая и дешевая испорченная, или же ее самой в соусе почти нет, а есть вода с добавками. А все потому, что готовить соевый соус по оригинальной технологии очень хлопотно. Этой технологией китайцы пользуются больше 3 тысяч лет.
Соусы марок Kikkoman, Heinz, Sen Soy, «Тай-Со», «Доширак», «Просто!», Yamasa отправили на экспертизу. Самым высоким содержание белка оказалось в бутылочке Kikkoman, на втором месте — Yamasa, на третьем — Heinz, это очень близко к классическим восточным стандартам. В соусах Sen Soy, «Доширак» и «Просто!» белка оказалось куда меньше, чем должно быть, а соевом соусе «Тай-Со» белка содержится в восемь раз меньше, чем обещал производитель.
Эксперты поискали различные добавки, которые подмешаны тайком. В образцах Kikkoman, Yamasa и Heinz их не оказалось, а «Тай-Со» нашелся подсластитель сахарин, в бутылочке «Доширак» — аспартам. Это тоже подсластитель, который может вызывать аллергии.
Специалисты могут посоветовать только соусы Kikkoman, Yamasa и Heinz, к остальным производителям есть замечания по содержанию глутаминовой кислоты. Ее слишком много, она, возможно, не вся образовалась в соусах натуральным образом. Соусы «Тай-Со» и «Доширак» лучше вовсе не брать. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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