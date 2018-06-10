В Японии пассажирский лайнер совершил экстренную посадку с неисправным двигателем

Японский авиалайнер с 150 пассажирами и членами экипажа на борту благополучно приземлился с аварийным двигателем в аэропорту города Сендай.
Как передает информагентство Kyodo, на северо-востоке главного острова страны Хонсю совершил экстренную посадку лайнер компании Peach Aviation. Airbus A320 вылетел из международного аэропорта Кансай на юго-западе острова Хонсю и направлялся в Сендай. При подлете к месту назначения у лайнера возникли проблемы с левым двигателем.
Взлетно-посадочная полоса была закрыта для взлета и посадки других самолетов. Все наземные службы аэропорта находились в полной готовности. Экипажу удалось благополучно посадить лайнер. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.
Теперь авиационные службы выясняют, что было причиной технической неисправности авиалайнера.
Взлетно-посадочная полоса была закрыта для взлета и посадки других самолетов. Все наземные службы аэропорта находились в полной готовности. Экипажу удалось благополучно посадить лайнер. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.
Теперь авиационные службы выясняют, что было причиной технической неисправности авиалайнера.
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