Ремонт за свой счет: чем оборачивается самостоятельная починка дорог

Водители, не дождавшись ремонта дорог, сами берут в руки лопаты, покупают щебень и заделывают ямы, а их за это штрафуют. Как починить хотя бы свой двор без претензий чиновников?
Екатерина Прец из поселка Полтавка Омской области прославилась на всю страну, когда за жалобы на разбитую районную дорогу ее обвинили в экстремизме.
Екатерина Прец, жительница поселка Полтавка Омской области: «Я написала пост в „Одноклассниках“ о том, что действительно в нашем районе все очень плохо, что дороги действительно не делаются, люди вязнут в грязи, в болоте этом. Пост выложен 6 апреля, 7
числа ко мне приехала полиция».
Заявление написала обиженная местная чиновница. Но разразился скандал и дело закрыли, а областные власти пообещали за лето дорогу починить. Техника приехала и… застряла!
В Краснодаре активист Андрей Кабища устал жаловаться в администрацию и сам залатал ямы перед домом.
Андрей Кабища, житель г. Краснодара: «Я здесь сломал пружину, потом я защиту картера оторвал. Это мне уже порядком поднадоело, я больше денег трачу на ремонт своей машины, поэтому решил дорогу отремонтировать».
Мужчина заказал трактор и две машины гравия, потратил 25 тысяч рублей. Соседи довольны.
В Астрахани за самостоятельный ремонт во дворе на 25 тысяч рублей оштрафовали рабочих, нанятых жильцами дома. Инспекторам ГАИ не понравилось, что при укладке асфальта не было дорожных знаков. Но инспекторы не разобрались, что участок находится в собственности жильцов, знаки во дворе не нужны. Прокуратура защитила активных граждан, штраф отменили.
Также отменили штраф егерю в Челябинской области. Он восстановил размытую дорогу, а его обвинили в порче ценного чернозема на 2,5 миллиона рублей.
Ихтиандр Шарипов, егерь: «Я вроде как бы делал все для народа, для людей, для охотников, а получилось, что меня наказывают».
Областной суд все же отменил наказание Ихтиандру Шарипову. Даже сами чиновники признают, что добиться ремонта непросто, порой быстрее сделать его самим. В Роспотребнадзоре даже сочинили специальную инструкцию. Подробности — в программе «Главная дорога».
Екатерина Прец, жительница поселка Полтавка Омской области: «Я написала пост в „Одноклассниках“ о том, что действительно в нашем районе все очень плохо, что дороги действительно не делаются, люди вязнут в грязи, в болоте этом. Пост выложен 6 апреля, 7
числа ко мне приехала полиция».
Заявление написала обиженная местная чиновница. Но разразился скандал и дело закрыли, а областные власти пообещали за лето дорогу починить. Техника приехала и… застряла!
В Краснодаре активист Андрей Кабища устал жаловаться в администрацию и сам залатал ямы перед домом.
Андрей Кабища, житель г. Краснодара: «Я здесь сломал пружину, потом я защиту картера оторвал. Это мне уже порядком поднадоело, я больше денег трачу на ремонт своей машины, поэтому решил дорогу отремонтировать».
Мужчина заказал трактор и две машины гравия, потратил 25 тысяч рублей. Соседи довольны.
В Астрахани за самостоятельный ремонт во дворе на 25 тысяч рублей оштрафовали рабочих, нанятых жильцами дома. Инспекторам ГАИ не понравилось, что при укладке асфальта не было дорожных знаков. Но инспекторы не разобрались, что участок находится в собственности жильцов, знаки во дворе не нужны. Прокуратура защитила активных граждан, штраф отменили.
Также отменили штраф егерю в Челябинской области. Он восстановил размытую дорогу, а его обвинили в порче ценного чернозема на 2,5 миллиона рублей.
Ихтиандр Шарипов, егерь: «Я вроде как бы делал все для народа, для людей, для охотников, а получилось, что меня наказывают».
Областной суд все же отменил наказание Ихтиандру Шарипову. Даже сами чиновники признают, что добиться ремонта непросто, порой быстрее сделать его самим. В Роспотребнадзоре даже сочинили специальную инструкцию. Подробности — в программе «Главная дорога».
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