Японец с ножом напал на пассажиров скоростного поезда

Полиция задержала
22-летнего мужчину, убившего и ранившего пассажиров в скоростном поезде.
Как передает телеканал NHK, инцидент произошел вечером в субботу в скоростном поезде, следовавшем из Токио в Осаку. Через некоторое время после отправления молодой человек достал нож и внезапно напал на находившихся в одном из вагонов пассажиров.
Мужчина получил множественные ранения и позже скончался в больнице. Еще две женщины получили ранения головы. Врачи сообщили, что их жизни вне опасности.
Полиция задержала нападавшего. Им оказался 22-летний Итиро Кодзима, заявивший, что пассажиры его «сильно раздражали». В багаже у него полицейские нашли большое количество колющего и режущего оружия. Это заставило следователей усомниться в заявлении преступника о том, что нападение «не было спланировано».
Мужчина получил множественные ранения и позже скончался в больнице. Еще две женщины получили ранения головы. Врачи сообщили, что их жизни вне опасности.
Полиция задержала нападавшего. Им оказался 22-летний Итиро Кодзима, заявивший, что пассажиры его «сильно раздражали». В багаже у него полицейские нашли большое количество колющего и режущего оружия. Это заставило следователей усомниться в заявлении преступника о том, что нападение «не было спланировано».
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