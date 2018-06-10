Канада опровергает заявления Трампа о «непорядочности» премьера Трюдо

Канцелярия канадского
премьер-министра отрицает обвинения президента США Дональда Трампа, который назвал «непорядочным» заявления Джастина Трюдо на саммите G7.
Кэмерон Ахмад, пресс-секретарь премьер-министра Канады: «Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7. Премьер-министр Трюдо не говорил ничего того, что им не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с президентом США».
Об этом глава пресс-службы канадского премьера заявил на своей странице в Twitter.
Ранее президент США возмутился тем, что во время общения в рамках саммита Трюдо был с ним «кротким и мягким», а после отбытия Трампа заявил, что «американские пошлины были оскорбительными».
До этого на пресс-конференции G7 Трамп заявлял, что США не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят» и ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки.
Об этом глава пресс-службы канадского премьера заявил на своей странице в Twitter.
Déclaration du cabinet du premier ministre :— Cameron Ahmad (@CameronAhmad) 9 июня 2018 г.
Nous nous concentrons sur tout ce que nous avons accompli ici au sommet #G7.
Le premier ministre n’a rien dit qu’il n’avait pas déjà dit auparavant, autant publiquement qu’en conversations privées avec le Président.
Ранее президент США возмутился тем, что во время общения в рамках саммита Трюдо был с ним «кротким и мягким», а после отбытия Трампа заявил, что «американские пошлины были оскорбительными».
До этого на пресс-конференции G7 Трамп заявлял, что США не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят» и ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки.
Комментарии