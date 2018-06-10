    Канада опровергает заявления Трампа о «непорядочности» премьера Трюдо

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    Канада опровергает заявления Трампа о «непорядочности» премьера Трюдо

    Канада опровергает заявления Трампа о «непорядочности» премьера Трюдо

    Канцелярия канадского премьер-министра отрицает обвинения президента США Дональда Трампа, который назвал «непорядочным» заявления Джастина Трюдо на саммите G7.

    Кэмерон Ахмад, пресс-секретарь премьер-министра Канады: «Мы сфокусированы на всем, чего мы добились на саммите G7. Премьер-министр Трюдо не говорил ничего того, что им не было сказано ранее — ни публично, ни в личных беседах с президентом США».

    Об этом глава пресс-службы канадского премьера заявил на своей странице в Twitter.




    Ранее президент США возмутился тем, что во время общения в рамках саммита Трюдо был с ним «кротким и мягким», а после отбытия Трампа заявил, что «американские пошлины были оскорбительными».

    смотретьНа закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    На закрытом совещании G7 состоялся неприятный для Трампа разговор
    До этого на пресс-конференции G7 Трамп заявлял, что США не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят» и ждут от других стран того, что они предоставят «справедливый доступ» американскому экспорту на свои рынки.

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