    В массовом ДТП в Тюменской области погибли 3 человека, 4 пострадали

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    • Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
    В массовом ДТП в Тюменской области погибли 3 человека, 4 пострадали

    В массовом ДТП в Тюменской области погибли 3 человека, 4 пострадали

    В массовом ДТП в Тюменской области погибли 3 человека, 4 пострадали
  • Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

    • В ночь на воскресенье грузовик врезался в 6 легковых автомобилей в Тюменской области.

    Как сообщили в региональном управлении МЧС, авария произошла на 184 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «По предварительным данным, три человека погибли и четыре пострадали в результате данного ДТП».

    Пострадавших доставили в областную больницу. На месте происшествия работают следователи и специалисты МЧС, устраняющие последствия аварии, пишет «Интерфакс».

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