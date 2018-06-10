В массовом ДТП в Тюменской области погибли 3 человека, 4 пострадали

В ночь на воскресенье грузовик врезался в 6 легковых автомобилей в Тюменской области.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, авария произошла на 184 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «По предварительным данным, три человека погибли и четыре пострадали в результате данного ДТП».
Пострадавших доставили в областную больницу. На месте происшествия работают следователи и специалисты МЧС, устраняющие последствия аварии, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области: «По предварительным данным, три человека погибли и четыре пострадали в результате данного ДТП».
Пострадавших доставили в областную больницу. На месте происшествия работают следователи и специалисты МЧС, устраняющие последствия аварии, пишет «Интерфакс».
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