    СМИ: Роскосмос разрабатывает лазерную пушку для уничтожения космического мусора

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    СМИ: Роскосмос разрабатывает лазерную пушку для уничтожения космического мусора

    СМИ: Роскосмос разрабатывает лазерную пушку для уничтожения космического мусора

    В Роскосмосе разрабатывают способ воздействия лазером на космический мусор.

    Как пишет РИА Новости, специалисты входящей в состав Роскосмоса НПК «Системы прецизионного приборостроения» разрабатывают технологию сведения космического мусора с орбиты с помощью воздействия на него лазерным лучом. Об этом говорится в докладе, представленном разработчиками в РАН.

    Авторы идеи предлагают переделать в лазерную пушку 3-метровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова, который сейчас строится. В докладе говорится, что с помощью лазерного импульса ученые планируют испарять вещество с поверхности космического мусора, постепенно растворяя его в пространстве, используя метод «лазерной абляции».

    Ученые просят поддержать Российскую академию наук поддержать их идею, для начала проведения исследовательских работ.

    Из текста доклада: «Для демонстрации возможности удаления обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах поддержать предложение АО „НПК «СПП»“ о проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию оптической локационной системы с использованием твердотельного лазера и приемо-передающей адаптивной оптической системы».

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