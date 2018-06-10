СМИ: Роскосмос разрабатывает лазерную пушку для уничтожения космического мусора

В Роскосмосе разрабатывают способ воздействия лазером на космический мусор.
Как пишет РИА Новости, специалисты входящей в состав Роскосмоса НПК «Системы прецизионного приборостроения» разрабатывают технологию сведения космического мусора с орбиты с помощью воздействия на него лазерным лучом. Об этом говорится в докладе, представленном разработчиками в РАН.
Авторы идеи предлагают переделать в лазерную пушку 3-метровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова, который сейчас строится. В докладе говорится, что с помощью лазерного импульса ученые планируют испарять вещество с поверхности космического мусора, постепенно растворяя его в пространстве, используя метод «лазерной абляции».
Ученые просят поддержать Российскую академию наук поддержать их идею, для начала проведения исследовательских работ.
Из текста доклада: «Для демонстрации возможности удаления обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах поддержать предложение АО „НПК «СПП»“ о проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию оптической локационной системы с использованием твердотельного лазера и приемо-передающей адаптивной оптической системы».
Авторы идеи предлагают переделать в лазерную пушку 3-метровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова, который сейчас строится. В докладе говорится, что с помощью лазерного импульса ученые планируют испарять вещество с поверхности космического мусора, постепенно растворяя его в пространстве, используя метод «лазерной абляции».
Ученые просят поддержать Российскую академию наук поддержать их идею, для начала проведения исследовательских работ.
Из текста доклада: «Для демонстрации возможности удаления обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах поддержать предложение АО „НПК «СПП»“ о проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию оптической локационной системы с использованием твердотельного лазера и приемо-передающей адаптивной оптической системы».
Комментарии