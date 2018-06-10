    Победа нокаутом: Тайсон Фьюри вернулся на ринг после 2,5 лет перерыва

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    • Фото: Reuters © 2018, Andrew Couldridge
    Победа нокаутом: Тайсон Фьюри вернулся на ринг после 2,5 лет перерыва

    Победа нокаутом: Тайсон Фьюри вернулся на ринг после 2,5 лет перерыва

    Победа нокаутом: Тайсон Фьюри вернулся на ринг после 2,5 лет перерыва
  • Фото: Reuters © 2018, Andrew Couldridge

    • Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри нокаутировал албанца Сефера Сефери.

    Поединок Фьюри и Сефери состоялся вечером в субботу в Манчестере. Фьюри выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде: соперник британца был вынужден отказаться от продолжения боя.

    У 29-летнего Фьюри теперь 26 побед (19 нокаутом) и ни одного поражения. 39-летний Сефери потерпел второе поражение при 23 победах (21 нокаутом).

    Напомним, в ноябре 2015 года Фьюри победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позже британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту титула.

    Летом 2016 года допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин. Проблемы с допинг-пробами у Фьюри возникали и до титульного боя с Кличко. В октябре 2016 года Британский боксерский совет приостановил действие лицензии спортсмена. Срок дисквалификации Фьюри истек 12 декабря 2017 года. Тайсон Фьюри заявлял о завершении спортивной карьеры, но позже сообщил, что передумал и вновь получил британскую боксерскую лицензию в апреле этого года.

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