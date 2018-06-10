    В Атлантическом океане пропало рыболовецкое судно

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    В Атлантическом океане пропало рыболовецкое судно

    В Атлантическом океане пропало рыболовецкое судно

    У южных берегов Аргентины развернута поисковая операция. Аргентинское рыболовецкое судно, на борту которого находились 9 моряков, передало сигнал SOS и перестало выходить на связь.

    Сообщение Военно-морская префектуры Аргентины: «Военно-морская префектура Аргентины ведет интенсивный поиск рыболовецкого судна Rigel, которое не предоставляет данных о своем местоположении».

    В зоне поиска в Атлантическом океане было обнаружено тело погибшего. Пока что точно не подтверждено, находился ли он на борту пропавшего траулера. Также на поверхности воды найдены спасательные круги с исчезнувшего судна.

    Экипаж судна Rigel подал сигнал о том, что терпит бедствие, после чего перестал выходить на связь. Известно, что на борту траулера находились 9 человек. В поисковой операции задействованы вертолеты, самолет и суда береговой охраны, а также другие рыболовецкие лодки.

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