Пассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте: видео

Пользователи соцсетей сообщают, что в аэропорту Шереметьево выключился свет.
Пассажиры столичного аэропорта Шереметьево пожаловались в соцсетях на отключение света в терминале F. Около получаса не работало ничего, кроме тусклого аварийного освещения и информационных табло. Люди подсвечивали себе дорогу фонариками смарфонов.
Спустя некоторое время энергоснабжение было восстановлено.
Представители аэропорта Шереметьево пока никак не прокомментировали происшествие.
Спустя некоторое время энергоснабжение было восстановлено.
Представители аэропорта Шереметьево пока никак не прокомментировали происшествие.
Только прошли все проверки, и вышли к своему гейту, как во всем терминале F Шереметьево отрубился свет. Спустя 10–15 мин таки дали объявление с извинениями. Кассы в кафешках упали, сидим голодные. Одно хорошо — в момент выключения света успели оплатить в дьюти фри большую бутыль))) #Шереметьево #ТерминалF #blackout #Блэкаут #Темнота #ТАСС
Комментарии