Пассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте: видео

Пассажиры столичного аэропорта Шереметьево пожаловались в соцсетях на отключение света в терминале F. Около получаса не работало ничего, кроме тусклого аварийного освещения и информационных табло. Люди подсвечивали себе дорогу фонариками смарфонов.Спустя некоторое время энергоснабжение было восстановлено.Представители аэропорта Шереметьево пока никак не прокомментировали происшествие.