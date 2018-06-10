    Пассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте: видео. аэропорт Шереметьево, электростанции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте: видео

    Пассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте: видео

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    Пассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте: видео

    Пассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте: видео

    Пассажиры аэропорта Шереметьево оказались в темноте: видео

      Пользователи соцсетей сообщают, что в аэропорту Шереметьево выключился свет.

      Пассажиры столичного аэропорта Шереметьево пожаловались в соцсетях на отключение света в терминале F. Около получаса не работало ничего, кроме тусклого аварийного освещения и информационных табло. Люди подсвечивали себе дорогу фонариками смарфонов.

      Спустя некоторое время энергоснабжение было восстановлено.



      Представители аэропорта Шереметьево пока никак не прокомментировали происшествие.


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