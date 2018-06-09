В Египте десятки рабочих пострадали в результате взрыва и пожара, охватившего 3 завода

В пригороде Александрии в результате взрыва и пожара в промзоне пострадали не менее 39 человек.
Как сообщают египетские СМИ, взрыв произошел на севере Египта в промышленной зоне Бург эль-Араб в пригороде Александрии. После взрыва на предприятии по производству алюминия для холодильных установок начался пожар, охвативший территорию трех прилегающих заводов.
По предварительной информации пострадали не менее 39 человек. Пострадавших доставляют в больницы. На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов. Причиной взрыва называют утечку газа.
По предварительной информации пострадали не менее 39 человек. Пострадавших доставляют в больницы. На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов. Причиной взрыва называют утечку газа.
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