    В Египте десятки рабочих пострадали в результате взрыва и пожара, охватившего 3 завода

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    В Египте десятки рабочих пострадали в результате взрыва и пожара, охватившего 3 завода

    В Египте десятки рабочих пострадали в результате взрыва и пожара, охватившего 3 завода

    В пригороде Александрии в результате взрыва и пожара в промзоне пострадали не менее 39 человек.

    Как сообщают египетские СМИ, взрыв произошел на севере Египта в промышленной зоне Бург эль-Араб в пригороде Александрии. После взрыва на предприятии по производству алюминия для холодильных установок начался пожар, охвативший территорию трех прилегающих заводов.

    По предварительной информации пострадали не менее 39 человек. Пострадавших доставляют в больницы. На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов. Причиной взрыва называют утечку газа.

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