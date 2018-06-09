Стал известен победитель квалификации Гран-при Канады

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию
7-го этапа «Формулы-1».
Квалификационные заезды Гран-при Канады, 7-го этапа чемпионата «Формулы-1»-2018, проходящего в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева, выиграл пилот Ferrari Себастьян Феттель. Его результат 1 минута 10,764 секунды.
Вторым финишировал финский гонщик Mercedes Вальттери Боттас (+0,093). Третье место у голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена (+0,173).
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, стал 18-м, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал 17-м.
Гонка Гран-при Канады состоится в воскресенье, напоминает РИА Новости.
Вторым финишировал финский гонщик Mercedes Вальттери Боттас (+0,093). Третье место у голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена (+0,173).
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, стал 18-м, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал 17-м.
Гонка Гран-при Канады состоится в воскресенье, напоминает РИА Новости.
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