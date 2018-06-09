    Стал известен победитель квалификации Гран-при Канады

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    • Фото: Reuters © 2018, Carlo Allegri
    Стал известен победитель квалификации <nobr>Гран-при</nobr> Канады

    Стал известен победитель квалификации Гран-при Канады

    Стал известен победитель квалификации <nobr>Гран-при</nobr> Канады
  • Фото: Reuters © 2018, Carlo Allegri

    • Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл квалификацию 7-го этапа «Формулы-1».

    Квалификационные заезды Гран-при Канады, 7-го этапа чемпионата «Формулы-1»-2018, проходящего в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева, выиграл пилот Ferrari Себастьян Феттель. Его результат 1 минута 10,764 секунды.

    Вторым финишировал финский гонщик Mercedes Вальттери Боттас (+0,093). Третье место у голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена (+0,173).

    Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, стал 18-м, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл финишировал 17-м.

    Гонка Гран-при Канады состоится в воскресенье, напоминает РИА Новости.

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