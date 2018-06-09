Путин поддержал идею прокладки газопровода в Китай через Монголию

Президент России на переговорах с лидерами Китая и Монголии одобрил идею провести газо- и нефтепровод в КНР по территории Монголии.
Москва положительно оценивает предложение Монголии провести по ее территории газо- и нефтепровод в Китай. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийн Баттулгой в рамках саммита ШОС в Китае, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин, президент РФ: «Хорошие возможности для взаимодействия имеются в энергетической сфере. Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование».
Монголия не впервые предлагает провести трубопроводы из России в Китай по своей территории, объясняя это предложение сравнительно небольшим расстоянием и степным рельефом. Пока все существующие и планируемые пути поставок газа из России в Китай проходят напрямую, без транзитных государств.
Путин также отметил рост взаимодействия трех стран в создании общей транспортной инфраструктуры и напомнил о необходимости реализации соглашения о взаимном признании результатов таможенного контроля.
Владимир Путин, президент РФ: «Хорошие возможности для взаимодействия имеются в энергетической сфере. Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование».
Монголия не впервые предлагает провести трубопроводы из России в Китай по своей территории, объясняя это предложение сравнительно небольшим расстоянием и степным рельефом. Пока все существующие и планируемые пути поставок газа из России в Китай проходят напрямую, без транзитных государств.
Путин также отметил рост взаимодействия трех стран в создании общей транспортной инфраструктуры и напомнил о необходимости реализации соглашения о взаимном признании результатов таможенного контроля.
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