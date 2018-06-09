    Истощенного рысенка нашли в подъезде на Кутузовском проспекте

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    Истощенного рысенка нашли в подъезде на Кутузовском проспекте

    Истощенного рысенка нашли в подъезде на Кутузовском проспекте

    Детеныш каракала (степной рыси) сбежал из квартиры на западе столицы.

    Рысенка на лестнице обнаружили жильцы одного из домов на Кутузовском проспекте. Детеныш был сильно истощен и вел себя агрессивно.

    На место были вызваны спасатели, которые обезопасили лестничную клетку и забрали из подъезда дикую кошку.

    Как выяснилось, детеныша каракала держал у себя дома один из жильцов, однако зверь смог выбраться из квартиры, так как дверь была плохо заперта.

    Сейчас рысенок находится в Центре передержки диких животных. Специалисты осмотрят детеныша, обеспечат его необходимым питанием, уходом и при необходимости лечением, сообщает агентство «Москва».

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