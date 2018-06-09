    Скоропостижно скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей»

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    • Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей", режиссер Александр Капица, Россия, 1998
    Скоропостижно скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей»

    Скоропостижно скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей»

    Скоропостижно скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей»
  • Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей", режиссер Александр Капица, Россия, 1998

    • В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая. Ей было 57 лет.

    О смерти актрисы сообщили в пресс-службе Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет работала актриса, передает ТАСС.

    Камерный театр Малыщицкого: «Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого».

    Малыщицкая вместе со своим отцом стояла у истоков ленинградского Молодежного театра. Затем актриса участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, где играла в спектаклях «Иванов», «Женитьба», «Лицей, который не кончается», «Вишневый сад» и других.

    Широкому зрителю Татьяна Малыщицкая известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

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