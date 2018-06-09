Скоропостижно скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей»

В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая. Ей было 57 лет.
О смерти актрисы сообщили в пресс-службе Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет работала актриса, передает ТАСС.
Камерный театр Малыщицкого: «Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого».
Малыщицкая вместе со своим отцом стояла у истоков ленинградского Молодежного театра. Затем актриса участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, где играла в спектаклях «Иванов», «Женитьба», «Лицей, который не кончается», «Вишневый сад» и других.
Широкому зрителю Татьяна Малыщицкая известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
Камерный театр Малыщицкого: «Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого».
Малыщицкая вместе со своим отцом стояла у истоков ленинградского Молодежного театра. Затем актриса участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, где играла в спектаклях «Иванов», «Женитьба», «Лицей, который не кончается», «Вишневый сад» и других.
Широкому зрителю Татьяна Малыщицкая известна по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
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