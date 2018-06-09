    В Москве арестовали мужчину, ударившего ножом 11-летнюю девочку

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    • Фото: vk.com
    В Москве арестовали мужчину, ударившего ножом <nobr>11-летнюю</nobr> девочку

    В Москве арестовали мужчину, ударившего ножом 11-летнюю девочку

    В Москве арестовали мужчину, ударившего ножом <nobr>11-летнюю</nobr> девочку
  • Фото: vk.com

    • Мужчину, обвиняемого в нападении на 11-летнюю школьницу в Москве, арестовали.

    Под стражей уроженец Узбекистана Виталий Косячкин останется до 8 августа. Соответствующее решение принял Никулинский суд Москвы.

    По словам гособвинителя, Косячкин пытался скрыться от правосудия, но был задержан стражами порядка. Также прокурор, ходатайствуя об аресте, отметила, что у обвиняемого есть непогашенная судимость. Сам же Косячкин во время заседания заявил, что в 1994 году был осужден военным трибуналом Нижнего Новгорода, но не стал уточнять подробностей.

    А по пути в зал заседания Косячкин заявил журналистам, что признает свою вину. Кроме того, уже во время процесса судом было приобщено чистосердечное признание задержанного, сообщает РИА Новости.

    смотретьПолиция просит помочь в поисках преступника, ранившего ножом 11-летнюю москвичку
    Полиция просит помочь в поисках преступника, ранившего ножом 11-летнюю москвичку
    Напомним, Косячкин обвиняется в том, что 8 июня средь бела дня в одном из жилых домов по 4-му Очаковскому переулку напал на 11-летнюю девочку. Школьница, которая возвращалась домой после прогулки, зашла в подъезд, после чего 43-летний мужчина ударил ребенка ножом.

    В результате пострадавшего девочку госпитализировали и экстренно прооперировали. Сейчас ребенок находится в реанимации.

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