Украинский омбудсмен планирует встречу с заключенными в РФ на следующей неделе

Украинский омбудсмен Людмила Денисова готова выехать в Россию для встречи с заключенными гражданами Украины уже 11 июня.
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова согласовывает дату своего визита в Россию с российской коллегой. Сообщение об этом было размещено на сайте омбудсмена в субботу.
Пресс-служба уполномоченного по правам человека на Украине: «По словам Людмилы Денисовой, согласно договоренностям между президентом Украины и президентом РФ сейчас готовится список политических заключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран».
По словам самой Денисовой, она планирует посетить не только заключенных на материковой части России, но и в СИЗО в Симферополе. Денисова планирует проверить условия содержания украинских граждан в заключении, обеспечение их необходимой правовой и медицинской помощью, а также соблюдение Россией собственного законодательства и международных конвенций, касающихся прав ограниченных в свободе.
Людмила Денисова, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека: «Мой визит непременно состоится в ближайшее время. Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и Крым, чтобы самой увидеть, как содержат наших политзаключенных. Петр Порошенко также пообещал, что моему визиту поспособствуют все консульские службы».
Ранее сегодня стало известно, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Порошенко, в ходе которого стороны уделили особое внимание вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ подчеркнул необходимость немедленного освобождения арестованных на Украине российских журналистов.
В ходе беседы главы государств договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран и российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России. Татьяна Москалькова уже заявила, что готовится посетить по меньшей мере четверых россиян: руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова и активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол.
Пресс-служба уполномоченного по правам человека на Украине: «По словам Людмилы Денисовой, согласно договоренностям между президентом Украины и президентом РФ сейчас готовится список политических заключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран».
По словам самой Денисовой, она планирует посетить не только заключенных на материковой части России, но и в СИЗО в Симферополе. Денисова планирует проверить условия содержания украинских граждан в заключении, обеспечение их необходимой правовой и медицинской помощью, а также соблюдение Россией собственного законодательства и международных конвенций, касающихся прав ограниченных в свободе.
Людмила Денисова, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека: «Мой визит непременно состоится в ближайшее время. Уже с 11 июня я готова выезжать в Россию и Крым, чтобы самой увидеть, как содержат наших политзаключенных. Петр Порошенко также пообещал, что моему визиту поспособствуют все консульские службы».
Ранее сегодня стало известно, что по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Порошенко, в ходе которого стороны уделили особое внимание вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ подчеркнул необходимость немедленного освобождения арестованных на Украине российских журналистов.
В ходе беседы главы государств договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран и российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России. Татьяна Москалькова уже заявила, что готовится посетить по меньшей мере четверых россиян: руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова и активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол.
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