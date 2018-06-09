    «Ты супер!» До и после

    Трамп посоветовал спросить у Обамы об «уходе» Крыма

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    • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis
    Трамп посоветовал спросить у Обамы об «уходе» Крыма

    Трамп посоветовал спросить у Обамы об «уходе» Крыма

    Трамп посоветовал спросить у Обамы об «уходе» Крыма
  • Фото: Reuters © 2018, Leah Millis

    • Американский президент заявил, что его предшественник Барак Обама «допустил» переход Крыма к России.

    Выступая на саммите G7 в Канаде, Дональд Трамп отметил, что вопросы о Крыме надо задавать бывшему президенту США.

    Дональд Трамп, президент США: «Вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто дал Крыму „уйти“. Обама может говорить все, что хочет, но это он позволил России присоединить Крым».

    Американский лидер не исключил, что у него «было бы совсем другое отношение», передает РИА Новости. При этом Трамп подчеркнул, что с того времени уже «прошло много времени».

    Надо сказать, что ранее Дональд Трамп уже не раз делал подобные заявления. В частности, он задавался вопросом о том, не был ли Обама слишком мягок по отношению к России во время событий в Крыму, и подчеркивал, что ведет в отношении Москвы более жестокую политику, чем его предшественник.

    При этом Трамп заявлял, что хотел бы наладить отношения с Москвой, и отмечал, что возвращение России в G7 было бы полезно всему миру.

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