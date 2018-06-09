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    Таксист взял с туриста 23 тыс. рублей за поездку от Красной площади до Шереметьево

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    Таксист взял с туриста 23 тыс. рублей за поездку от Красной площади до Шереметьево

    Таксист взял с туриста 23 тыс. рублей за поездку от Красной площади до Шереметьево

    Гражданин Вьетнама вынужден был заплатить за поездку с Красной площади до аэропорта Шереметьево 23 300 рублей.

    Как сообщает «Пятый канал», гражданин Вьетнама поймал такси в центре столицы — возле Красной площади. Водитель сообщил ему, что оплата будет определяться по счетчику.

    Приехав в аэропорт, таксист заявил, что мужчина должен ему за поездку 23 300 рублей. Турист удивился и отказался платить такую сумму. После этого водитель заблокировал двери автомобиля, начал угрожать клиенту и в итоге вынудил его отдать деньги.

    Потерпевший обратился в полицию, сообщил номер машины и приметы таксиста, после чего улетел домой.

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