В Петербурге открыли самый высокий в Европе памятник коту

В центре Северной столицы в рамках Дня петербургского кота открыли шестиметровую скульптуру животного.
Скульптуру кошки длиной в три метра и высотой в шесть метров поставили у Центрального выставочного зала «Манеж» в Петербурге. Открытие приурочено ко Дню петербургского кота, который в городе отметили красочным фестивалем, и к чемпионату мира по футболу, сообщили ТАСС в городском комитете по развитию туризма.
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга: «9 июня в Северной столице отметили День петербургского кота. В этом году торжество посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу. На аллеях Конногвардейского бульвара за пять дней до старта мундиаля открыли 6-метровый памятник коту, а также проект „Моя любовь — футбол и кот“».
Фигуру кота из металла создал скульптор Вильгений Мельников, автор еще нескольких скульптур кошек в Петербурге. Название новому произведению дадут сами петербуржцы. Скульптура будет стоять на аллее до закрытия чемпионата мира по футболу 15 июля.
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга: «9 июня в Северной столице отметили День петербургского кота. В этом году торжество посвятили предстоящему чемпионату мира по футболу. На аллеях Конногвардейского бульвара за пять дней до старта мундиаля открыли 6-метровый памятник коту, а также проект „Моя любовь — футбол и кот“».
Фигуру кота из металла создал скульптор Вильгений Мельников, автор еще нескольких скульптур кошек в Петербурге. Название новому произведению дадут сами петербуржцы. Скульптура будет стоять на аллее до закрытия чемпионата мира по футболу 15 июля.
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